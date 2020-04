Children’s Place: Ein Wunder?

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Children's Place, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 03:46 Uhr) mit 24.83 USD etwas im Plus (+0.26 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben Children's Place nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Children's Place beträgt das aktuelle KGV 4,9. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,91. Children's Place ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Children's Place. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Children's Place daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Children's Place von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Children's Place schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 11,03 % und somit 7,02 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,02 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".