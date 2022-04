Chiho Environmental Group erhebt Zivilklage gegen den Ex-CEO aufgrund von Fehlverhalten

Eisingen, Germany (ots/PRNewswire) -Wie die South China Morning Post berichtet, hat die Chiho Environmental Group Ltd. („CEG") Herrn Rafael Heinrich Suchan („Herr Suchan"), den ehemaligen CEO von CEG, nun formell verklagt. Die Recherchen der Klagen vor dem High Court of the Hong Kong Special Administrative Region zeigen, dass Herr Suchan beschuldigt ist während seiner Amtszeit bei der Beauftragung, Überprüfung und Bezahlung bestimmter Lieferanten gegen die Unternehmensrichtlinien und -politik verstoßen zu haben und dass er nach seiner Entlassung irreführende Kommentare und Anschuldigungen gegen CEG vorgebracht hat.Zu den mutmaßlichen Verstößen von Herrn Suchan gehören das Versäumnis, den unternehmensinternen Prüfern eine unabhängige Lieferantenprüfung gemäß den Unternehmensrichtlinien und -vorschriften vorzulegen, die Beauftragung von externen Beratungsfirmen, denen es an relevanter Erfahrung/Fachkenntnissen mangelt, zu sehr hohen Kosten ohne triftigen Grund, das Versäumnis, einen gültigen Vertrag mit den beteiligten dubiosen Lieferanten zu unterzeichnen oder Nachweise für relevante Leistungen zu erbringen, Zahlungen an die dubiosen Lieferanten ohne die vorherige Genehmigung des Chief Financial Officer des Unternehmens gemäß den Unternehmensrichtlinien zu leisten, die absichtliche Aufspaltung der Vereinbarungen mit dubiosen Lieferanten, um sich der Kontrolle des Board of Directors zu entziehen, usw.CEG hatte zuvor auf seiner offiziellen Webseite und der Webseite der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) die Suspendierung von Herrn Suchan als Chief Executive Officer des Unternehmens am 6. Dezember 2021 bekannt gegeben und dass das Unternehmen bestimmte beabsichtigte Transaktionen, in die Herr Suchan involviert war, untersuchte. Herr Suchan wurde nach der Sondersitzung der Mitglieder des Boards von CEG am 7. Januar 2022 von seinen Aufgaben als CEO und Executive Director of the Board entbunden.CEG ist das größte Metallschrott-Recyclingunternehmen in China und eines der größten börsennotierten Metallrecycling-Unternehmen der Welt. CEG legt großen Wert auf Integrität und hat keinerlei Toleranz gegenüber jeglicher Unternehmensführung, die ihre Pflichten nicht mit der gebotenen Sorgfalt, Umsicht und Gewissenhaftigkeit erfüllt, die das Unternehmensvermögen nicht schützt oder die Interessen des Unternehmens und der Aktionäre missachtet. Alle Formen von Verstößen, Betrug, Korruption, Bestechung und anderen unethischen Verhaltensweisen sind bei CEG strengstens untersagt.Pressekontakt:Lynn Bai,lynn.ly.bai@chihogroup.comOriginal-Content von: Chiho Environmental Group, übermittelt durch news aktuell