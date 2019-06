Chiesi Gruppe wird als größtes globales Pharmaunternehmen zertifizierte B Corporation

Hamburg (ots) -- Zertifizierte B Corporations erfüllen die höchsten Standards fürnachgewiesene soziale und ökologische Leistung, Transparenz undVerantwortung.- Die Chiesi Gruppe erhält die B Corp-Zertifizierung von B Lab,einer weltweit führenden gemeinnützigenNachhaltigkeits-Organisation, zur Anerkennung ihrer nachhaltigenUnternehmenspraktiken.- Die Chiesi Gruppe schließt sich einer globalen Bewegung an, die64 Länder in 150 Branchen umfasst mit dem Ziel, die Rolle vonUnternehmen in der Gesellschaft zu verändern.Chiesi, das internationale forschungsorientierte PharmaunternehmenChiesi Gruppe), gibt bekannt, dass es als Gesamtkonzern die BCorp-Zertifizierung erhält. Die Ankündigung kommt von B Lab, einergemeinnützigen Organisation, die einer globalen Bewegung von Menschendient, die durch ihr unternehmerisches Handeln die Welt zum Positivenverändern. B Lab bewertete die Sozial- und Umweltleistung aller 28Tochtergesellschaften Chiesis auf der Grundlage des B ImpactAssessments (BIA), der am häufigsten verwendete Bewertungskatalog zurMessung der Auswirkungen eines Unternehmens auf seine Mitarbeiter,die Gesellschaft, die Umwelt und die Kunden: ein globaler Standardsowie ein Benchmark-Tool mit über 70.000 Unternehmen weltweit."Die Zertifizierung von B Corp ist eine offizielle Anerkennungunseres langjährigen Engagements zur Verbesserung der Lebensqualitätvon Menschen auf verantwortungsvolle Weise gegenüber Gesellschaft undUmwelt. Es ist nicht das Ende unserer Reise, sondern soll eineUnternehmensphilosophie sein, die uns in Zukunft bei all unserenEntscheidungen leiten wird," kommentierte Ugo Di Francesco, CEO derChiesi Gruppe. "Wir sind uns bewusst, dass wir Teil eines fragilenSystems sind und dass unser Erfolg mit dem Erfolg des Systems selbstverbunden ist. Die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die Patienten,unsere Mitarbeiter und der ganze Planet sind ihre Lebensräume, diewir schützen und entwickeln müssen.""Wir freuen uns sehr, dass die Chiesi Gruppe zu den zertifiziertenB Corps gehört", sagt Nathan Gilbert, Executive Director von B LabEurope, der gemeinnützigen Organisation, die europäische B Corpszertifiziert. "Um die B Corp-Zertifizierung zu erhalten, hat ChiesiFührungsstärke und Innovation bewiesen. Durch die Zertifizierung hatChiesi nun die einzigartige Möglichkeit, andere Unternehmen in dieserBranche und darüber hinaus für die B Corp-Bewegung zusensibilisieren. Wir freuen uns darauf, mit Chiesizusammenzuarbeiten, um andere Unternehmen für diese Reise zubegeistern."Als Ergebnis des Assessments startete die Chiesi Gruppe einenglobalen Verbesserungsplan, der in einen Nachhaltigkeitsstrategieplanintegriert ist, um die positiven Auswirkungen des Unternehmens aufdie Gesellschaft zu steigern und die natürliche Integration vonNachhaltigkeit in das Geschäftsmodell der Gruppe zu ermöglichen undsomit für eine Zertifizierung infrage zu kommen. Der Prozess begann2018 und dauerte mehr als eineinhalb Jahre. Als Teil dieses Prozessesentschied sich Chiesi, eine Benefit Corporation zu werden, eine neueinnovative Rechtsform nach italienischem (Gesetz Nr. 208/2015) undUS-amerikanischem Recht (Delaware). Dieser Rechtsstatus ermöglicht esden Unternehmen, einen doppelten Zweck zu verfolgen: nicht nur einenMehrwert für die Aktionäre zu schaffen, sondern ausdrücklich einenNutzen für die Allgemeinheit zu erzielen, der eine wesentlichepositive Auswirkung auf Gesellschaft und Umwelt hat, bewertet anhandeines unabhängigen Standards. Das Führungsteam von Chiesi hat inenger Zusammenarbeit mit dem Beraterteam von Nativa, dem BLab-Länderpartner für Italien, an der Entwicklung seiner nachhaltigenInnovation und seines B Corp-Weges gearbeitet."Wir sind beeindruckt von Chiesis Engagement, Führungsstärke undOffenheit, sich ständig selbst herauszufordern, um ihre Werte in diePraxis umzusetzen und ihre Vision voranzutreiben. ChiesisMitarbeitende zeigen, dass ein Unternehmen aus der Wirtschaftwirklich eine treibende Kraft sein kann", kommentierte Paolo DiCesare, Mitbegründer von Nativa.Parallel dazu startete das Unternehmen intern das We ACT-Programm- We Actively Care for Tomorrow - ein Projekt, das sämtlicheChiesi-Mitarbeitende weltweit einbezieht, Bewusstsein stärkt undVerhaltensweisen und Prozesse in nachhaltigere umwandelt."Heute feiern wir diese wichtige Anerkennung, dank einesherausragenden Engagements und der Leidenschaft all unsererChiesi-Mitarbeitenden. In Zukunft werden wir auf das Jahr 2019 alsMeilenstein in der Geschichte der Chiesi Gruppe zurückblicken. Wirglauben, dass es immer einen besseren Weg gibt, und die sozialen undökologischen Herausforderungen unserer Zeit erfordern heute mehr dennje eine neue Rolle und ein neues Engagement aller Unternehmen",kommentierte Alberto Chiesi, Vorstandsvorsitzender, Chiesi Gruppe."Chiesi ist bereit, diese Rolle zu übernehmen und im Einklang mitunserer Geschichte unser Engagement für positive Auswirkungen auf dieMenschen, die Gesellschaft und den Planeten zu erneuern.""Chiesi ist die erste globale Pharmagruppe, die die BCorp-Zertifizierung erhalten hat", fügte Maria Paola Chiesi, LeiterinCorporate Social Responsibility der Chiesi Gruppe, hinzu. "Wirhoffen, dass sich bald weitere Pharmaunternehmen der B Corp-Bewegunganschließen, um die erneute Selbstverpflichtung des Pharmasektors zubestätigen, um im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklungund der Agenda 2030 der Vereinten Nationen ein gesundes Leben undWohlbefinden für alle gewährleisten zu können. Die Gesundheit unseresPlaneten und seiner Bewohner verdient unsere bestmöglichenAnstrengungen."Unter folgendem Link gelangen Sie zum Chiesi-Nachhaltigkeitsbericht2018:https://www.chiesi.com/en/sustainability/sustainability-at-chiesi/Unter folgendem Link gelangen Sie zum Video:https://www.chiesi.com/en/about-us/b-corp/Zertifizierte B Corporation®B Corps® oder Certified B Corporations® sind Unternehmen, die diehöchsten Standards hinsichtlich nachweislicher sozialer undökologischer Leistung, öffentlicher Transparenz und gesetzlicherVerantwortlichkeit erfüllen, um Gewinn und gesellschaftlichenMehrwert in Einklang zu bringen. B Corps bilden eineFührungsgemeinschaft und treiben eine globale Bewegung von Menschenvoran, die die Wirtschaft als treibende Kraft nutzen: Ihrewirtschaftliche Tätigkeit erzeugt nicht nur Gewinn, sondern auch einemessbare und zertifizierte positive Wirkung auf Menschen,Gesellschaft und Umwelt. Zertifizierte B Corp-Unternehmen erzielenbei dem B Impact Assessment eine verifizierte Punktzahl - einestrenge, wesentliche Messung der Auswirkungen eines Unternehmens aufihre Mitarbeiter, Kunden, die Gesellschaft und die Umwelt - undmachen ihren B Impact Report auf bcorporation.net transparent. BCorps sind in 150 Sektoren und in mehr als 60 Ländern vertreten. DieB Corp-Bewegung hat ein einziges Ziel: ein neues Geschäftsparadigmazu definieren, das unserer Zeit angemessen, konkret undreproduzierbar ist. Durch den B Impact Report misst eine B Corp alleseine Auswirkungen so gründlich wie seine Gewinne. Die Kombinationaus externen Validierungen, öffentlicher Transparenz und rechtlicherRechenschaftspflicht hilft zertifizierten B Corps, Vertrauen zuschaffen. Die B Corp-Zertifizierung wird vom gemeinnützigen B Labdurchgeführt. www.bcorporation.netÜber B LabB Lab ist eine gemeinnützige Organisation, die einer globalenBewegung von Menschen dient, die durch ihr unternehmerisches Handelndie Welt zum Positiven verändern. Zu ihren Initiativen gehören dieZertifizierung von B Corp-Unternehmen, die Verwaltung der B ImpactAssessments und das Eintreten für Veränderung in rechtlichenStrukturen, wie die Benefit Corporation. Die Vision von B Lab isteine integrative und nachhaltige Wirtschaft, die einen gemeinsamenWohlstand für alle schafft.Die Chiesi GruppeChiesi Farmaceutici S.p.A. ist ein internationales,familiengeführtes Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Parma, Italien.Chiesi widmet sich der Forschung, der Entwicklung und dem Vertriebinnovativer verschreibungspflichtiger Medikamente fürAtemwegserkrankungen, Neonatologie, Transplantationsmedizin sowieSeltene Erkrankungen. Mit seinen therapeutischen Produkten zähltChiesi zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet derAtemwegserkrankungen. Darüber hinaus gehören hochspezialisierteTherapien für die Behandlung seltener Erkrankungen zu denKernkompetenzen. Das 1935 gegründete Unternehmen beschäftigt heutemehr als 5.600 Mitarbeitende in weltweit 28 Tochtergesellschaften undvertreibt seine Produkte in über 70 Ländern. Der im Jahr 2018erzielte Umsatz beläuft sich auf 1,786 Mrd. Euro.Die Chiesi GmbH in DeutschlandDie Chiesi GmbH mit ihrem Sitz in Hamburg beschäftigt inDeutschland rund 350 Mitarbeitende im Innen- und Außendienst. Alseine der größten Vertriebsgesellschaften der Chiesi Gruppeerwirtschaftete sie im Jahr 2018 einen Umsatz von insgesamt 216 Mio.Euro. Chiesi unterstützt alle an der Versorgung der PatientenBeteiligten darin, diesen ein besseres Leben zu ermöglichen undengagiert sich in der Gestaltung und Fortentwicklung desGesundheitssystems. 2019 wurde das mittelständische Unternehmenerneut vom TOP Employers Institute als Top Arbeitgeber ausgezeichnet.Weitere Informationen unter www.chiesi.de.Pressekontakt:Chiesi GmbHLeiter Customer Experience & CommunicationBastian MakenthunGasstraße 6D - 22761 HamburgTel. +49 40 89724 222E-Mail: b.makenthun@chiesi.comOriginal-Content von: Chiesi GmbH, übermittelt durch news aktuell