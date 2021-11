Chicken Soup for the Soul Aktie: Was ist die Rendite auf das eingesetzte Kapital?

Chicken Soup for the Soul (NASDAQ:CSSE) erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von insgesamt 22,14 Mio. $. Der Gewinn ging jedoch um 33,84% zurück, was zu einem Verlust von 7,81 Millionen Dollar führte. Im ersten Quartal erwirtschaftete Chicken Soup for the Soul einen Umsatz von 23,20 Mio. $, verlor aber 5,84 Mio. $ an Gewinn.

