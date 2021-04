Chicken Soup for the Soul Aktie: So lief das Q4!

Chicken Soup for the Soul (NASDAQ:CSSE) meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von $20,18 Millionen. Das Ergebnis fiel auf einen Verlust von $9,87 Mio., was einem Rückgang von 12,61 % gegenüber dem letzten Quartal entspricht. Chicken Soup for the Soul hat im 3. Quartal einen Umsatz von 19,97 Mio. $ erzielt, aber einen Verlust von 11,29 Mio. $ ausgewiesen.

