Chicken Soup For The Soul Entertainment: War die Aufregung umsonst?

Der Kurs der Aktie Chicken Soup For The Soul Entertainment steht am 05.03.2020, 17:49 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GM bei 8.65 USD. Der Titel wird der Branche "Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Chicken Soup For The Soul Entertainment haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chicken Soup For The Soul Entertainment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Für Chicken Soup For The Soul Entertainment liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 19,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (8,53 USD) könnte die Aktie damit um 126,65 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Chicken Soup For The Soul Entertainment derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,6 USD, womit der Kurs der Aktie (8,53 USD) um -0,81 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,49 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,47 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".