Chiara Ferragni ist neue globale Markenbotschafterin von Hublot und Gesicht der globalen Kampagne

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire)Einflussreiche Fusion - mit Chiara ist alles möglichChiara Ferragni ist neu zur Hublot-Familie gestoßen, die bereits viele legendäre Persönlichkeiten umfasst, darunter den Fußballstar Pelé, Novak Djokovic, die ewige Nummer 1 im Tennis, die Leichtathletik-Champions Dina Asher-Smith und Usain Bolt sowie die mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Köchin Clare Smyth. Was sie berührt und kreiert, das zündet. Sie ist eine geborene Gewinnerin, und ihre Aura strahlt auf alles, was sie liebt und für sich wählt.Heute ist ihre Wahl auf Hublot gefallen. Warum also Chiara Ferragni und warum Hublot?"Alles, was ich mache, tue ich, um es zu teilen. Die Dinge, die ich mag, die Menschen, die ich liebe, meine Erlebnisse, mein Alltag, meine Kinder, meine Arbeit - ich stecke viel Herzblut in alles, um andere zu inspirieren, an sich selbst zu glauben und ihren Träumen nachzugehen. Mein Ikigai habe ich 2009 gefunden. Als Reaktion auf einen Bedarf gelang es mir, meine Leidenschaft mit meinem Talent zu kombinieren, und heute ist daraus mein Beruf geworden. Ich gewähre Einblicke in meine Persönlichkeit und meine Erlebnisse. Damit will ich nicht zuletzt Frauen von heute inspirieren, keine Wahl mehr zu treffen zwischen einem Dasein als Ehefrau, Mutter oder Unternehmerin. All diese Rollen machen mich aus und ergänzen sich untereinander. Schönheit ist die treibende Kraft hinter allem, was ich tue. Nicht nur innere Schönheit, sondern alles, was ich um mich herum sehe. Das spiegelt sich in meinen Projekten, meinen Texten, meinem ehrenamtlichen Einsatz und meinem Alltag wider. Warum Hublot? Weil Hublot keiner anderen Uhrenmarke gleicht und unbeirrbar einen ganz eigenen Weg geht. Hublot geht seinen Träumen von Innovation nach, bleibt aber auch den Traditionen treu. Hublot sucht Schönheit innen und außen und würdigt nicht nur die einzigartigen sportlichen Leistungen oder die Erfolge der Mitglieder der Hublot-Familie, sondern vielmehr das, was dahinter steckt: nämlich die Fähigkeit, Neuland zu betreten und einzigartig und anders zu sein - First, Unique and Different. Die Botschaften und Werte der Marke sprechen mich an, darum habe ich mich dazu entschieden, heute selbst Teil dieser Familie zu werden. Die Fusion von Leidenschaft und Entschlossenheit hat mich zu der Person gemacht, die ich in allen meinen Rollen bin, und die Geschäftsfrau geprägt, zu der ich mich entwickelt habe. Und genau diese Fusion hat Hublot zu dem Unternehmen gemacht, das es heute ist."- Chiara FerragniHublot-Markenbotschafterin"Wer kennt nicht Chiara Ferragni? Ihr außergewöhnliches Leben hat mit Glück nichts zu tun. Die visionäre, entschlossene Frau hat es gelernt, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und dabei stets auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Sie zeigt und teilt, wer sie ist und was sie mag, und verwirklicht damit ihren Traum - den Frauen und Männern ihrer Generation die Überzeugung zu vermitteln, dass alles möglich ist. Authentisch und voller Spontaneität hat sie ihre fröhliche, positive und großzügige Einstellung zum Markenzeichen gemacht. Als Visionärin und Vorreiterin trifft sie mit ihrer starken Präsenz auf digitalen Plattformen den Nerv der Zeit und hat aus ihrer Leidenschaft ein Business gemacht. Ihr natürliches Talent brachte ihr einen Erfolg ein, der auch von anderen als erreichbar wahrgenommen wird. Ihr Weg inspiriert und zeigt, dass alles möglich ist - er ist der Stoff, aus dem die Träume sind, und trotzdem sehr real. Wer würde nicht gerne wie Chiara Ferragni leben und die eigenen Träume verwirklichen? Wir bei Hublot lieben inspirierende Frauen und Männer, die an ihre Träume glauben und Himmel und Erde in Bewegung setzen, um sie zu erfüllen, die sich selbst als eigene Persönlichkeit behaupten, die gewillt sind, Risiken einzugehen, die sich nicht darum scheren, was die Leute sagen, und die authentisch und leidenschaftlich ihren eigenen Weg gehen. Genau darum passt Chiara so gut in unsere Familie."- Ricardo GuadalupeCEO von HUBLOTChiara Ferragni braucht man wohl nicht mehr vorzustellen, oder?Doch, allein schon, um ein Schlaglicht darauf zu werfen, was diese Frau als sogenannte Influencerin ausmacht - wobei dieser Begriff ihren vielen Talenten bei weitem nicht gerecht wird. Als Geschäftsfrau, Unternehmerin, Influencerin, Ehefrau und Mutter von zwei Kindern verkörpert sie jene "Can-do"-Haltung, die alle so inspirierend finden. Zwölf Jahre nach dem Launch ihres Blogs theblondesalad.com hat Chiara Ferragni eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Als sie anfing, war Instagram Zukunftsmusik und Blogging steckte noch in den Kinderschuhen. Innerhalb weniger Monate gelang es Chiara, aus ihrem Hobby ein Business zu machen, das schon bald die Aufmerksamkeit von Medien und Modewelt auf sich zog und ihren Namen mit den größten Luxusmarken in Verbindung brachte.First, Unique, Different. Genau wie Hublot! Sie hat sich ihren eigenen Job geschaffen, sich von ihrem Instinkt leiten lassen und unbeirrt an der Entscheidung festgehalten, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ihre Laufbahn wurde mehrfach von Forbes gewürdigt und regte sogar die Eliteuniversität Harvard dazu an, ihren Erfolg in einer Studie zu untersuchen.Chiara versteht es, mit der Zeit zu gehen, und drückt der Welt ihren Stempel auf. Sie verfolgt konsequent die eigenen Träume. Eine Träumerin mag sie sein, doch sie ist ihrer Heimat und ihren Wurzeln eng verbunden. Chiara Ferragni zieht Kraft aus der Stabilität ihrer Familie, mit ihren Eltern und zwei Schwestern. Heute lässt sie diese Kraft in der Familie, die sie mit Fedez gegründet hat, weiterwirken.Was steckt also dahinter - natürliches Talent, Intuition, Schicksal? Oder vielleicht von jedem etwas? Wie auch immer - sicher ist, dass Chiara mit ihren Texten und ihrer Lebenseinstellung First, Unique und Different ist und gleichzeitig das schöne Gefühl vermittelt, das "Mädchen von nebenan" zu sein.Als Unternehmerin verkörpert sie die digitale Revolution und das Aufkommen der sozialen Medien. Als Pionierin betritt sie oft als Erste Neuland. Mit ihrem vor zwölf Jahren gegründeten Modeblog konnte sie sich schnell als einflussreichste und berühmteste Bloggerin der Welt etablieren. Sie entwickelte ihre eigene Schuh- und dann Modemarke im Jahr 2015, die Chiara Ferragni Brand, und wurde ebenfalls als Erste als mächtigste Influencerin der Welt eingestuft. Wenn es darum geht, ihre Karriere zu beschreiben, fehlt es nicht an Superlativen - die sie übrigens selbst gerne und oft verwendet. Sowohl ihr wahres Leben als auch ihre digitale Welt sind mit Teilen, Freude, Werten und Optimismus angefüllt. Einzigartig ist sie auf jeden Fall! Und darauf ist sie auch stolz, nachdem sie ihren Namen in eine Marke, ein Warenzeichen, einen Stil und eine Inspiration verwandelt hat. Ihre Plattformen und ihre Bekanntheit nutzt sie auch dafür, sich für Themen einzusetzen, die ihr am Herzen liegen. Anders ist sie insofern, als es ihr gelungen ist, ihre Leidenschaft, ihre tägliche Routine und ihr Leben zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Zudem ähnelt sie einer Generation Frauen, die mit der Zeit gehen und erfolgreich mehrere Rollen unter einen Hut bringen, ohne die einzelnen Lebensbereiche voneinander zu trennen. Mit einer Instagram-Community aus 24,7 Millionen Followern teilt sie offen und ehrlich ihren Alltag als Ehefrau, Mutter und Unternehmerin. Chiara ist eine inspirierende Persönlichkeit.Chiara und Hublot - wie alles anfingManche erinnern sich vielleicht noch an Bilder von Chiara Ferragni mit der Big Bang Millenial Pink am Handgelenk. Diese Unisex-Uhr mit inklusiver Botschaft wurde in Zusammenarbeit mit Garage Italia entworfen und in einem von Lapo Elkann ausgewählten Farbton als limitierte Auflage von 200 Stück produziert. Seitdem sind sich Chiara und Hublot einfach bewusst geworden, dass ihre Welten viel gemeinsam haben.Man darf sich daher darauf gefasst machen, dass Chiara und Hublot etwas planen, das großen Eindruck hinterlässt - wieder einmal. First, Unique, Different!To stay up-to-date, follow: @Hublot #HublotHUBLOTDie Marke HUBLOT wurde 1980 in der Schweiz gegründet und zeichnet sich seit jeher durch ihr innovatives Konzept aus, das mit der beispiellosen Kombination von Gold und Kautschuk begann: Die "Kunst der Fusion" ist der visionären Vorstellungskraft des Vorsitzenden Jean-Claude Biver entsprungen und wird durch CEO Ricardo Guadalupe seit 2012 weiter vorangetrieben.Die Einführung des ikonischen, mehrfach ausgezeichneten Designs der Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für weitere, erfolgreiche Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) mit Komplikationen, die von den klassischen bis hin zu den kompliziertesten der Uhrmacherei reichen. Sie prägt bis heute einschlägig die außergewöhnliche DNA der Schweizer Uhrenmanufaktur mit beeindruckendem, stetigem Wachstum.Die Schweizer Uhrenmanufaktur ist bestrebt, ihre traditionsreiche und innovative Expertise fortwährend voranzutreiben, geleitet von der Philosophie der Marke "Be First, Different and Unique". Durch ihren Pionier- und Innovationsgeist sowie die Kreation von neuen Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) und Manufakturwerken (UNICO, Meca-10, Tourbillon) ist HUBLOT stets einen Schritt voraus.HUBLOT, eine Marke der Haute Horlogerie mit visionärer Zukunft, verbindet sich mit den wichtigsten Ereignissen der Zeit (FIFA World Cup(TM), UEFA Champions League(TM), UEFA EURO(TM)) und den herausragendsten Persönlichkeiten als Markenbotschafter (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé, Novak Djokovic).Entdecken Sie die Welt von HUBLOT in den Boutiquen in den schönsten Städten der Welt: Genf, Paris, London, New York, Hongkong, Dubai, Tokio, Singapur, Zürich und in vielen weiteren Städten sowie auf HUBLOT.com (https://www.hublot.com/).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1611905/Hublot_Chiara_Ferragni.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpgOriginal-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuell