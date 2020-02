"Chez Krömer": Neue Staffel startet am 11. Februar online und im rbb Fernsehen (FOTO)

Berlin (ots) - Hartnäckig, unberechenbar, unterhaltsam: Die neue Staffel von"Chez Krömer" startet am 11. Februar 2020 online und im rbb Fernsehen. KurtKrömer trifft in sechs neuen Folgen seiner Show wieder Gäste, die nichtsBesseres verdient haben - egal, ob er sie von vornherein "fürchterlich" findetoder als Freunde bezeichnet. In ansprechend beengter Kulisse sorgt GastgeberKrömer für überraschende Begegnungen, manchmal an der Grenze zur Höflichkeit, abund an böse, immer mit ganz speziellem Humor: 30 Minuten Krömer pur. Zu Gast inKrömers Verhörraum sind in der neuen Staffel: Sophia Thomalla, Erika Steinbach,Sido, Marcus Prinz von Anhalt und Raed Saleh.Die vier Folgen der ersten Staffel von "Chez Krömer" liefen im September 2019sehr erfolgreich. Die Abrufe im Netz über alle Plattformen (Youtube, Mediathek,Website) liegen aktuell bei mehr als 1,3 Mio. Darüber hinaus ist die ersteStaffel "Chez Krömer" in der Kategorie "Unterhaltung" für den Grimme-Preis 2020nominiert.Die erste Folge der neuen Staffel ist am Dienstag, 11. Februar 2020, ab 18.00Uhr in der Mediathek und um 22.00 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen. Die Folgen 2bis 6 stehen dann im Wochenrhythmus jeweils bereits montags ab 18.00 Uhr in derMediathek zur Verfügung und sind dienstags um 22.00 Uhr im rbb Fernsehen zusehen.Pressekontakt:rbb Presse & InformationElisabeth SchwiontekTel. 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4513511OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell