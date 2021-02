Chewy: Hammer-Aktie – was nun?

Einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie ist der amerikanischen Onlinehändler für Tiernahrung Chewy Inc. Haustierbesitzer haben in der Krise vermehrt auf Vorrat eingekauft und nicht auf Bedarf, was den Umsatz in die Höhe getrieben hat. Hinzu kommt, dass sich viele Menschen wegen der Kontaktbeschränkungen ein Haustier angeschafft haben und sich somit auch der Kundenkreis vergrößert hat.

