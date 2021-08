Chewy-Aktie: Einkaufserlebnis soll Kunden binden!

Chewy Inc. (NYSE:CHWY) möchte, dass die Online-Bestellung von Tiernahrung ein ebenso beeindruckendes Erlebnis wird wie ein Besuch in Walt Disney Co.(NYSE:DIS) Disney World, sagte CEO Sumit Singh am Dienstag gegenüber CNBC.

Singh sagte, er wolle ein Einkaufserlebnis schaffen, damit die Kunden immer wieder zurückkommen. Er zog einen Vergleich mit Disney, wo die Kunden, wenn sie das erste Mal dort sind, sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



