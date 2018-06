Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

- Global führender Energiekonzern entscheidet sich für dieCloud-native Procurement-Software-Plattform von GEP zur Unterstützungseiner digitalen BeschaffungsstrategieClark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein führender Anbietervon Procurement-Software(https://www.smartbygep.com/procurement-software) und-Dienstleistungen für weltweite Fortune-500- undGlobal-2000-Unternehmen, gab heute bekannt, dass sich die ChevronCorporation für die Procurement-Software SMART by GEP ®, diebranchenführende Cloud-native Softwareplattform für Beschaffung,Einkauf und Ausgabenmanagement, entschieden hat.Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, hat sichfür SMART by GEP entschieden, da die Software über umfassendeSource-to-Pay-Funktionen verfügt, einschließlich Beschaffungs- undProjektmanagement, Vertrags- und Lieferantenmanagement sowieumfassende Procure-to-Pay-Funktionen für eine weltweiteBereitstellung."Wir haben unsere Optionen sorgfältig abgewogen und uns nach einemgründlichen Evaluierungsprozess für SMART by GEP entschieden", sagteRyder Booth, CPO von Chevron. "Wir glauben, dass SMART by GEP dierichtige Beschaffungsplattform für Chevron ist und im Einklang mitunserem Ziel steht, die Benutzerfreundlichkeit bei der Beschaffungvon Waren und Dienstleistungen im gesamten Unternehmen zuverbessern.""Wir haben uns strategisch festgelegt und investierenkontinuierlich in die Zusammenführung der leistungsstärkstendigitalen Technologien in einer umfassenden, vollständigvereinheitlichten, nativen Source-to-Pay-Plattform", sagte SubhashMakhija, CEO von GEP. "SMART by GEP ist bereits heute eine dererfolgreichsten an den Verbraucher angepasstenUnternehmensanwendungen auf dem Markt. Und GEP hat sich zumbevorzugten Anbieter von Source-to-Pay-Software für Fortune-500- undGlobal-2000-Branchenführer entwickelt, die auf der Suche nach einerechten digitalen Unternehmenstransformation und den damit verbundenenVorteilen sind."Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit Marktführern aus vielenBranchen und Bereichen - wie Öl und Gas, Konsumgüter, Produktion,Pharma und Biowissenschaften, Technologie und Finanzdienstleistungen- im Rahmen globaler Bereitstellungen von erstaunlicher Komplexitätund großer strategischer Bedeutung zusammenarbeiten."GEP ist zunehmend die bevorzugte Wahl von zukunftsorientiertenUnternehmen wie Chevron, die frisches Denken, wirksame Lösungen undmehr Wert anstreben."Makhija wies darauf hin, dass es sich bei SMART by GEP um diebranchenweit einzige Cloud-native Source-to-Pay-Plattform handelt,die auf Unternehmensniveau speziell für Beschaffungs- undEinkaufsteams auf Microsoft Azure entwickelt wurde. GEP und seinPartner Microsoft bieten eine erstklassige, unternehmensweiteAnwendung, die auf einer erstklassigen unternehmensweitenIinfrastruktur bereitgestellt, gewartet und gesichert wird. Dazu sindnur sehr wenige Anwendungsanbieter in der Lage.SMART by GEP bietet vollständige Source-to-Pay-Funktionalität ineiner benutzerfreundlichen, einheitlichen Plattform, einschließlichAusgabenanalyse, Beschaffung, Vertragsmanagement,Lieferantenmanagement, Procure-to-Pay, Einsparungsprojektmanagementund Einsparungsverfolgung, Rechnungsstellung und andereverwandte Funktionalitäten.Vor allem aber bietet SMART by GEP eine durchdachte, ansprechendgestaltete digitale Arbeitsumgebung - einen digitalen Arbeitsplatz,der für Beschaffungs- und Einkaufsfachkräfte entwickelt wurde. Unddiese wissen das zu schätzen.Intuitives Design, atemberaubende Optik, intelligenteSchnittstellen, die Fähigkeit, sich flüssig und natürlich von Aufgabezu Aufgabe zu bewegen und die Fähigkeit, auf jeder Plattform undjedem Gerät zu arbeiten, sorgen für hohe Akzeptanz undBenutzerzufriedenheit.SMART by GEP nutzt die Wirtschaftlichkeit der Cloud, um eineLösung bereitzustellen, die die schwersten Verarbeitungsanforderungender Fortune-500- und Global-2000-Kunden von GEP problemlos bewältigtund gleichzeitig lästige Infrastruktur- und Supportkosten eliminiert.SMART by GEP lässt sich einfach einrichten, einsetzen undverwenden, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist.Alle GEP-Produkte sind plattformunabhängig (sie arbeiten mit SAP,Lawson, Oracle oder allen anderen gängigenERP- und F&A-Systemen). Und mit erstklassigem Support und Serviceist GEP ein Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit.Informationen zu GEPGEP hilft globalen Unternehmen, effizienter und effektiver zuarbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zusteigern und den Unternehmenswert und Shareholder Value zumaximieren.Frisches Denken, innovative Produkte, unübertroffene Fachkompetenzund intelligente, leidenschaftliche Mitarbeiter - so schafft undliefert GEP einheitliche Geschäftslösungen von bisher unerreichterGröße, Leistungsfähigkeit und Effektivität.Bezeichnet als Leader im Gartner Magic Quadrant und Best Providerbei den World Procurement Awards und EPIC Procurement ExcellenceAwards wird GEP von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders,Spend Matters, PayStream und Ardent Partners häufig als Innovator undMarktführer im Bereich Source-to-Pay-Procurement-Softwareausgezeichnet. GEP ist außerdem führend im Bereich ManagedProcurement Services (Procurement Outsourcing) von Everest Group,NelsonHall, IDC, ISG, HfS und IAOP. Darüber hinaus bezeichnet ALMIntelligence, das führende Marktforschungsunternehmen im BereichManagement Consulting, GEP als führend in Bezug aufBeschaffungsstrategie und Lieferkettenberatung.Mit 14 Büros und Betriebszentren in Europa, Asien und Amerikaunterstützt das in Clark, New Jersey ansässige GEP weltweitUnternehmen bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen undfinanziellen Ziele. Um mehr über unser umfassendes Angebot anstrategischen und Managed Services zu erfahren, besuchen Sie bittewww.gep.com. 