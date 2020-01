Chevron mit hohem Quartalsverlust - Milliardenabschreibung belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

SAN RAMON (dpa-AFX) - Der zweitgrößte US-Ölmulti Chevron ist wegen einer enormen Abschreibung aufgrund des Gaspreisverfalls tief in die roten Zahlen geraten.



Im vierten Quartal 2019 fiel ein Verlust von 6,6 Milliarden Dollar (6,0 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Freitag im kalifornischen San Ramon mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Chevron noch 3,7 Milliarden Dollar verdient.

Der Umsatz schrumpfte um rund 14 Prozent auf 36,4 Milliarden Dollar und enttäuschte die Markterwartungen klar. Die Aktie geriet vorbörslich ins Minus. Chevron hatte Anleger im Dezember schon gewarnt, im vierten Quartal voraussichtlich eine Bilanzanpassung von 10 bis 11 Milliarden Dollar vornehmen zu müssen. Der Konzern leidet unter gesunkenen Gaspreisen, was eine massive Abwertung erforderte./hbr/mis