Chevron: Das erwarten Analysten für die Ergebnisse!

Die Chevron Aktie konnte sich nach dem herben Absturz zu Beginn des Jahres zuletzt wieder mit dem Rückenwind eines steigenden Ölpreises leicht erholen. Damit fand sie vorerst einen technischen Support durch den 100-Wochen-Durchschnitt sowie die untere Trendlinie des aktuell intakten sekundären Aufwärtstrends, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. In dieser Woche am Freitag wird Chevron voraussichtlich die Ergebnisse per ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.