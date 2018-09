Chevron-Aktie: Streit soll in 2 Wochen beigelegt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Chevron will in Nigeria, dem größten Ölförderland Afrikas, tausende Arbeiter entlassen. Der Plan zog natürlich Folgen nach sich. So drohte die Gewerkschaft mit landesweiten Streiks und einer Lahmlegung der Produktion, sollte die Entscheidung nicht zurückgenommen werden. Die Gewerkschaften sehen eine Vertragsverletzung von Seiten Chevrons.

Lösung scheint in Sicht

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.