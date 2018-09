Chevron-Aktie: Das Allzeithoch ist zum Greifen nah!

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Chevron konnte am Donnerstag mit weiteren Kursgewinnen von sich reden machen. Der Wert befindet sich nun eindeutig auf dem Weg zu früheren Allzeithochs, so die Auffassung von charttechnischen Experten. Am 20. Dezember 2016 hatte die Aktie das bisherige Allzeittop von 113,91 Euro realisiert.

Dies jedoch dürfte derzeit nicht mehr bremsen, so die Meinung. Denn zuletzt verteidigte der Wert recht eindrucksvoll die wichtige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.