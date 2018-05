Chevrolet Camaro: Moderne Interpretation eines Pony-Cars

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

mid Groß-Gerau – Introvertierte sollten sich anderswo umsehen. Der Chevrolet Camaro ist definitiv kein Auto für Menschen, die sich gerne im Verborgenen halten. Wer sich diesen Ami holt, will auffallen.

Die „Henne-Ei-Frage“ in den Automobilbereich transferiert könnte so lauten: Was war zuerst da, der Motor oder das Auto? Beim Chevrolet Camaro fällt die Antwort leicht: der Motor. Sein 6,2 Liter großer V8-Zylinder ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.