Chesapeake Granite Wash: Da kann man verrückt werden!

Per 16.09.2019, 08:01 Uhr wird für die Aktie Chesapeake Granite Wash am Heimatmarkt New York der Kurs von 0.65 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Chesapeake Granite Wash entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Chesapeake Granite Wash beträgt bezogen auf das Kursniveau 24,4 Prozent und liegt mit 9,27 Prozent über dem Mittelwert (15,13) für diese Aktie. Chesapeake Granite Wash bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Chesapeake Granite Wash beläuft sich mittlerweile auf 1,23 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0.647 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -47,4 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,91 USD. Somit ist die Aktie mit -28,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Chesapeake Granite Wash mit einem Wert von 2,53 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 75,8 , womit sich ein Abstand von 97 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.