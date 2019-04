Chesapeake Energy: Ist das noch normal?

Für die Aktie Chesapeake Energy aus dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" wird an der heimatlichen Börse New York am 15.04.2019, 03:45 Uhr, ein Kurs von 3,18 USD geführt.

Wie Chesapeake Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Chesapeake Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,78 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,48 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Chesapeake Energy von 3,17 USD ist mit -11,2 Prozent Entfernung vom GD200 (3,57 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,95 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +7,46 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Chesapeake Energy-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Für Chesapeake Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 6 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (3,17 USD) könnte die Aktie damit um 26,18 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Chesapeake Energy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.