Chesapeake Energy: Aktienanalyse vom 19.07.2018

Für die Aktie Chesapeake Energy aus dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" wird an der heimatlichen Börse New York am 19.07.2018, 02:00 Uhr, ein Kurs von 4,66 USD geführt.

Die Aussichten für Chesapeake Energy haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Chesapeake Energy mit einem Wert von 5,87 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Oil, Gas & Coal" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 50 , womit sich ein Abstand von 88 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Für Chesapeake Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 8 Hold und 5 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Sell" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4,12 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (4,66 USD) könnte die Aktie damit um -11,59 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Chesapeake Energy-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Chesapeake Energy aktuell mit dem Wert 91,01 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52,17. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".