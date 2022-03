Chesapeake Energy Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Chesapeake Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion", notiert aktuell (Stand 13:38 Uhr) mit 87 USD sehr stark im Minus (-3.39 Prozent).

Unsere Analysten haben Chesapeake Energy nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Chesapeake Energy beläuft sich mittlerweile auf 62,83 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 87 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +38,47 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 72,74 USD. Somit ist die Aktie mit +19,6 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Chesapeake Energy haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Chesapeake Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (88,43 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1,64 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 87 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Chesapeake Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.