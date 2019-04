Cherry Hill Mortgage Investment: War das schon alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cherry Hill Mortgage Investment, die im Segment "Diversifizierte Finanzwerte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 24.04.2019, 19:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 17,7 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cherry Hill Mortgage Investment vor. Das Kursziel für die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment liegt im Mittel wiederum bei 19,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 17,52 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 11,3 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Cherry Hill Mortgage Investment damit 2,26 Prozent über dem Durchschnitt (9,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 10,19 Prozent. Cherry Hill Mortgage Investment liegt aktuell 1,77 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

3. Dividende: Cherry Hill Mortgage Investment schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 11,19 % und somit 6,1 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,09 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".