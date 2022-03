Cheniere Energy Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

Am 10.03.2022, 22:10 Uhr notiert die Aktie Cheniere Energy an ihrem Heimatmarkt NYSEAmerican mit dem Kurs von 54.84 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für Cheniere Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,91 ist die Aktie von Cheniere Energy auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (299,18) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Cheniere Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Cheniere Energy aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (47,75 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -12,93 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 54,84 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Cheniere Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cheniere Energy-Aktie hat einen Wert von 45,09. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,59). Wie auch beim RSI7 ist Cheniere Energy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,59). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Cheniere Energy.