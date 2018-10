Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Nach mehrerenaufeinanderfolgenden global einflussreichen Sportveranstaltungen wiedie Olympischen Spiele, die Asienspiele, Formel 1 und ATP Masters1000, die in Chinas Tier 1-Städten Peking, Shanghai und Guangzhoustattfanden, hoffen immer mehr emporstrebende und rasch wachsendechinesische Städte darauf, ihrem Namen durch Sport zu einem größereninternationalen Beliebtheitsgrad zu verhelfen. In diesem Jahr hatChengdu sich das Ziel gesetzt, zu einer "Weltstadt fürSportveranstaltungen" zu werden. Erwartungsgemäß sollen Investitionenin Höhe von 26,08 Milliarden RMB getätigt werden, um in der ChengduHi-Tech Industrial Development Zone die Tianfu Olympic Sports City zuerrichten, die als Basis für die Ausrichtung und Durchführungbedeutender Sportveranstaltungen dienen soll.Tianfu Olympic Sports City, die sich im östlichen Bereich derHi-Tech-Zone im Südosten Chengdus befindet, wird sich über eineFläche von 86 Quadratkilometern erstrecken. In der Zukunft wirdTianfu Olympic Sports City zu einem Sportkomplex von großem Umfangausgebaut werden, der drei Bereiche umfasst: Bergsport, Wassersportsowie einen Kernbereich. Langfristig sollen so die Bedingungenerfüllt werden, die für die Ausrichtung der Olympischen Spiele vonBedeutung sind.Mit der Errichtung der Infrastruktur von Tianfu Olympic SportsCity wurde in diesem März offiziell begonnen. Im Juni nahm Chengduoffiziell internationale Beratungsgespräche in Bezug auf denkonzeptionellen Masterplan sowie die Stadtgestaltung von TianfuOlympic Sports City auf, wofür 70 Design-Teams, die sich aus 104weltweit renommierten Organisationen zusammensetzen, hinzugezogenwurden. Nach der kürzlich abgeschlossenen dritten Phase derEvaluierungsgespräche stehen nun drei internationaleSpitzendesignteams im Wettbewerb um das finale Design desKernbereiches von Tianfu Olympic Sports City. Unter ihnen befindensich Sasaki Associates, Inc., die bereits an der Planung und derGestaltung der Olympischen Spiele in Peking beteiligt waren sowieAECOM Ltd., die die Gesamtplanung der Olympischen Spiele in London2012 und in Rio de Janeiro 2016 ausführten.Chengdu ist seit jeher für sein einzigartiges Gourmet-Angebot undals Heimatstätte der Riesenpandas bekannt. Die Chengdu Hi-Tech-Zoneerweitert jene althergebrachten Traditionen mit einer zusätzlichenFacette. In den letzten Jahren wurden hier erfolgreich zahlreicheinternationale Konferenzen und Austellungen abgehalten,einschließlich einer Tagung der Generalversammlung derWelttourismusorganisation sowie die Chengdu Global Innovation andEntrepreneurship Fair. Zudem ist die Hi-Tech-Zone zum permanentenVeranstaltungsort der EU-China Business and Technology CooperationFair geworden. Folglich wird die Errichtung von Tianfu OlympicSports City zweifelsohne als weitere, brandneue internationale"Visitenkarte des Sportbereichs" für Chengdu agieren.Pressekontakt:Xiuwan Ying+86-130-9635-9612893286204@qq.comOriginal-Content von: Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone, übermittelt durch news aktuell