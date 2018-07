Chengdu Xuguang Electronics: So könnte es weitergehen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Chengdu Xuguang Electronics, die im Segment "Elektronische Komponenten" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 5,08 CNH.Chengdu Xuguang Electronics haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,31 % ist Chengdu Xuguang Electronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Semiconductors (2,13 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,82 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

