Chengdu Wintrue: Was jetzt?

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Chengdu Wintrue am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 4,64 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".Unser Analystenteam hat Chengdu Wintrue auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Wintrue liegt bei einem Wert von 38,61. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemicals" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Chengdu Wintrue damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

