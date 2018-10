Chengdu Tianfu Talent Recruitment 2018 in den USA für Rekrutierung und Austausch abgehalten

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Nach der Chengdu Tianfu TalentRecruitment in Großbritannien und Irland im Juli kamen am 13.September sechs Unternehmen mit Sitz in der Hi-Tech IndustrialDevelopment Zone (CDHT) nach New York und Boston, umRekrutierungsmessen für hochrangige Talente abzuhalten. Bei denUnternehmen handelte es sich um ANZ Global Service and Operations(Chengdu) Company Limited, Ygomi Information Services (Chengdu) Co.,Ltd., Sichuan Changhong Electric Co., Ltd., ThoughtWorks SoftwareTechnology (Chengdu) Co., Ltd., Chengdu Winnersoft Co., Ltd. undChengdu Corntree Technology Co., Ltd. Während der 5-tägigen Reisemachten diese Unternehmen hochrangige Talente in den Bereichen DeepLearning und Datenanalyse aus und traten mit bekannten amerikanischenUnternehmen und Institutionen in Kontakt.Die Chengdu Tianfu Talent Recruitment ist eine großeGruppenrekrutierungsveranstaltung, die vom CDHT Management Committeeorganisiert und zusammen mit dem CDHT Party-Masses Work Departmentund dem Chengdu Tianfu Software Park abgehalten wird. DieVeranstaltung findet seit 3 Jahren mit viel Erfolg statt. In denersten beiden Jahren wurde die Chengdu Tianfu Talent Recruitment imSilicon Valley (USA), in Seoul (Südkorea), in Frankfurt(Deutschland), in Stockholm (Schweden) und in Toronto (Kanada)abgehalten und zog über 770 hochrangige Talente an, von denen über160 vorläufige Arbeitsverträge unterzeichneten. Diese Veranstaltungist bereits zu einer Plattform für Unternehmen in der CHDT geworden,um hochrangige Talente in Übersee ausfindig zu machen und ihrenMarkeneinfluss auszuweiten.Pressekontakt:Lijuan Wang +86-189-8210-8031Original-Content von: Chengdu Tianfu Software Park, übermittelt durch news aktuell