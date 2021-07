Chengdu Putian Telecom Cable: Meinungen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Chengdu Putian Telecom Cable, die im Segment "Kommunikationsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.07.2021, 01:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 1.05 HKD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Chengdu Putian Telecom Cable auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Chengdu Putian Telecom Cable beträgt das aktuelle KGV 7,93. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 53,51. Chengdu Putian Telecom Cable ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Putian Telecom Cable-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,77 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,05 HKD) weicht somit +36,36 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (1,01 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,96 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Chengdu Putian Telecom Cable-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Chengdu Putian Telecom Cable-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Chengdu Putian Telecom Cable wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

