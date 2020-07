Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science, ein Unternehmen aus dem Markt "IT-Beratung und andere Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 15:45 Uhr) mit 20.99 sehr deutlich im Plus (+2.86 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Die Aussichten für Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,23 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 1,46 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,23 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science-Aktie: der Wert beträgt aktuell 58,11. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,58). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science damit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 110,12 liegt Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.