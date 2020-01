Chengdu IFS feiert sechsjähriges Jubiläum und Spitzenmarken planen weltweites Debüt

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der Feierlichkeiten zumsechsjährigen Bestehen gab Chengdu IFS das weltweite Debüt neuer und limitierterAngebote internationaler Spitzenmarken, wie FENDI, ZENITH, adidas Neo,Pomellato, Ports 1961 und TOM FORD BEAUTY, bekannt und kündigte an, seinenKunden weiter einzigartige Shoppingerlebnisse mit Trendsetter-Faktor zu bieten.Chengdu IFS, ein Vorzeigeprojekt unter den gewerblichen Immobilienprojekten inKontinentalchina der The Wharf (Holdings) Limited, hat heute den Startschuss füreine Kampagne zum sechsjährigen Jubiläum gegeben, mit der die Errungenschaftengefeiert werden sollen, die in den letzten sechs Jahren von dem heutigenEinkaufs- und Lifestylezentrum in Chengdu, einer der wichtigsten aufstrebendenStädte in China, erreicht wurden.In den vergangenen sechs Jahren etablierte sich Chengdu IFS als Kult-Ziel fürin- und ausländische Einkaufsfans, die häufig durch die Kunstinstallation desriesigen Pandas "I AM HERE" ("Ich bin hier"), bereits eine eigenständigeAttraktion in Chengdu, angelockt werden. Die Stadt wurde im Report von Savillsüber den Einzelhandel in chinesischen Städten in sechs aufeinanderfolgendenJahren auf Platz vier aufgeführt, was auf ihren großen regionalen Einfluss undihre starke Konsumleistung zurückzuführen ist.Chengdu IFS ist das wichtigste Einkaufszentrum in Chengdu und zählt in Bezug aufden Umsatz, der sechs Jahre in Folge zweistellig gewachsen ist, zu den Top 10der Einkaufszentren in China. Mit mehr als 300.000 VIP-Mitgliedern stiegen dieVerkäufe und der Einzelhandelsverkehr im Chengdu IFS um 330 % bzw. 300 % im Jahr2019 im Vergleich zum Eröffnungsjahr, während sich die Auslastungsquote in denletzten Jahren zu fast 100 % halten konnte.Sogenannte "Ökonomie der Erstfilialen" bringt neue Dynamik inEinzelhandelslandschaft der StadtMit dem Aufkommen des Konzepts der "Ökonomie der Erstfilialen" ist "Erstfiliale"zu einem Schlüsselindikator für die Stadtentwicklung geworden. Chengdu IFSbeherbergt nun über 250 globale, nationale oder regionale Läden, die dort ihreerste Filiale eröffnet haben. Zu diesen Läden zählen globale Modemarken, wieBalenciaga, Chanel, Christian Louboutin, Lane Crawford, Moncler, Moynat, RogerVivier, Tom Ford, LOEWE und Valentino, aber auch internationale Schmuck- undUhrenmarken, wie Audemars Piguet, Bvlgari, Chaumet, Chopard, Piaget, VacheronConstantin und Van Cleef & Arpels.Allein im Jahr 2019 eröffneten über 40 Läden von aufstrebenden Marken im ChengduIFS ihre erste Filiale, darunter AHKAH, Cesare Casadei, Givenchy Kids, Goyard,Gucci Beauty, La Maison Valmont, MSGM, Pomellato und TOM FORD BEAUTY. Sie wurdenzum Stadtgespräch und zogen viele interessierte Kunden an.2020 werden jede Menge weitere vielgeschätzte und langersehnte Markenläden imEinkaufszentrum Chengdu IFS eröffnet werden, darunter Carven, De Beers, LANEIGE,Maison Kitsune, Moncler Enfant und Stella McCartney Kids.KOC-Entwicklungsplan fördert KonsumtrendsChengdu IFS hat nicht nur die Akquisition großer Marken vorangebracht, sondernauch beachtliche Erfolge im Kundenbeziehungsmanagement erzielt. Seit seinerGründung hat das Einzelhandelszentrum eine aktive Kundenbindungsstrategieverfolgt und den KOC-Entwicklungsplan erstellt. Bei den sogenannten "KOC" (KeyOpinion Consumers) handelt es sich um eine Art Influencer aus den Reihen derweiblichen Mitglieder im Alter von 25 bis 40 Jahren, die sich für Mode undLifestyle begeistern.In den vergangenen sechs Jahren konnte Chengdu IFS zusammen mit seinen Kundenwachsen und einen VIP-Mitgliederstamm aus über 62.000 kaufkräftigen und loyalenMitgliedern mit anspruchsvollem Modegeschmack und jährlichen Ausgaben von200.000 bis 12 Millionen Yuan rekrutieren. Mithilfe des Mitgliederplans konnteChengdu IFS erfolgreich die Gen Y Taitai-Gruppe mit der stärksten Konsumkraftund dem besten Modegeschmack in der westlichen Region gründen.Tanz mit "I AM HERE" durch die Stadt zur Feier des sechsjährigen JubiläumsDie Kunstinstallation "I AM HERE" wurde im Chengdu IFS in den vergangenen sechsJahren ausgestellt und begleitete die Einwohner von Chengdu. Die Figur istseither zur international bekannten Online-Persönlichkeit avanciert.In diesem Jahr bewegte sich die allseits beliebte Figur erstmals und löste damiteine Welle der Begeisterung in der ganzen Stadt aus. Einkäufer undEinkäuferinnen interagierten mit "I AM HERE" und schufen lebendige Memes, indemsie tanzten und gemeinsam das sechsjährige Jubiläum von Chengdu IFS feierten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078867/Chengdu_IFS_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1078865/Chengdu_IFS_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1078868/Chengdu_IFS_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1078866/Chengdu_IFS_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1078864/Chengdu_IFS_5.jpgPressekontakt:Melinda Zhouzhouruoxin@cdifs.cn+86-135 4125 8965Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140485/4496799OTS: Chengdu IFSOriginal-Content von: Chengdu IFS, übermittelt durch news aktuell