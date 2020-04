Chengdu Hongqi Chain: Pleite oder Chance?

Der Kurs der Aktie Chengdu Hongqi Chain steht am 17.04.2020, 06:49 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 9.98 CNH. Der Titel wird der Branche "Lebensmitteleinzelhandel" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Chengdu Hongqi Chain entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Chengdu Hongqi Chain für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Chengdu Hongqi Chain für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Chengdu Hongqi Chain insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Hongqi Chain-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,74 CNH mit dem aktuellen Kurs (10,18 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +31,52 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (8,92 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,13 Prozent), somit erhält die Chengdu Hongqi Chain-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Chengdu Hongqi Chain. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Chengdu Hongqi Chain daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Chengdu Hongqi Chain von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.