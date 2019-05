Die Chengdu High-Tech Zone konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen Cluster-Bereichs für die Internet-Audio und Videoindustrie

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungsfeier und dasHauptforum der als "Wetterfahne" des Jahres bezeichneten 7. ChinaInternet Audio & Video Convention wurde am 28. Mai in Chengduabgehalten. Als Veranstalter der Tagung hat die Chengdu Hi-Tech-Zoneihren neuesten Internet Audio & Video Industry Plan vor Ortvorgestellt. Zudem hat die Chengdu Hi-Tech-Zone nahegelegt, bis 2021eine Industriegröße von über hundert Milliarden zu erreichen und bis2025 einen erstklassigen Cluster-Bereich für die Internet-Audio- undVideoindustrie zu schaffen.Als Schlüsselprojekt des neuesten Internet Audio & Video IndustryPlan in der Chengdu Hi-Tech Zone wurde auch der Gazelle Valley GardenCommunity Urban Design Plan erstmals im Forum veröffentlicht. Miteiner geplanten Fläche von 4,6 km² ist die Community als dievollständigste städtische Gemeinschaft für die digitaleKreativ-Kultur und Finanztechnologie in der Industrieökologie desmittleren Westens Chinas positioniert. Der Plan verfolgt dieEntwicklungsphilosophie einer Gartenstadt und hält sich an einesystematische Planungsquote bestehend aus 39 % ökologischem Land, 46% Wohnbauland sowie 15 % Gewerbeland. In Zukunft wird der Bereich einwichtiger Park für die Entwicklung der Internet-Audio- undVideoindustrie sowie der digitalen Kultur-Kreativwirtschaft sein.Derzeit beheimatet die Chengdu Hi-Tech-Zone mehr als 600Internet-Audio- und Videounternehmen wie Tencent und Migu Music. ImJahr 2018 erreichte der Mehrwert der Bereiche Internet-Audio und-Video sowie digitale Kultur-Kreativität 28 Mrd. RMB mit einerdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 30 %.Um die Entwicklung der Industrie gezielter zu unterstützen,veröffentlichte die Chengdu Hi-Tech Zone im vergangenen November 18Richtlinien für die Industrie-Kultivierung, mit dem Ziel, einvierstufiges System für die Ansiedelung von Unternehmen zuetablieren, das sich aus Nestling-Unternehmen (Eyas) in derAnlaufphase, Gazellen-Unternehmen (Gazelle), Einhorn-Unternehmen(Unicorn) und plattformgebundenem leitenden Ökotyp-Unternehmenzusammensetzt. Im Zuge dieser Politik wird der Risikokapitalfonds NewEconomy in Höhe von 10 Mrd. RMB eingerichtet, der marktorientierteInvestitions- und Finanzierungshilfen für die oben genanntenUnternehmen bereitstellt. Jedes Jahr wird ein Sonderfonds in Höhe von200 Mio. RMB für Anwendungsszenarien der neuen Wirtschafteingerichtet, und es wird ein Höchstzuschuss von 2 Mio. RMB für neueProdukte und Technologien gewährt, die ein Bewertungsverfahrendurchlaufen sind.Pressekontakt:Xiuwan Yin86-13096359612Original-Content von: Chengdu Hi-Tech Zone, übermittelt durch news aktuell