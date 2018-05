Chengdu Hi-Tech Zone: Errichtung einer neuen Geburtsstätte für chinesische Einhörner

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 18. Mai meldete die ChengduHi-Tech Zone auf der Chengdu Global Innovation and EntrepreneurshipFair, dass die Unicorn Investment Foundation mit 10 Milliarden RMBausgestattet werde, um Unternehmen, die über innovative Technologienund Geschäftsmodelle mit großem Wachstumspotenzial verfügen, beiFinanzierungsschwierigkeiten zu unterstützen. Gleichzeitig soll einausbaufähiges Kultivierungssystem für Unternehmen errichtet werden,um Unternehmen während unterschiedlicher Entwicklungsphasen mit einergezielten Unterstützungspolitik zur Seite stehen zu können.Verantwortliche Führungskräfte der Chengdu Hi-Tech Zone ließenverlauten, dass in diesem Jahr mehr als drei Einhorn-Unternehmenheranwachsen würden und dass diese Zahl während der kommenden dreiJahre auf zehn ansteigen werde.Die Chengdu Hi-Tech Zone hat bereits ein Inkubationsnetzwerkeingerichtet, das auf einem Gesamtinkubationsbereich von 4,3Millionen Quadratmetern professionelle Parks, Maker Space,Inkubatoren, professionelle Gebäude sowie professionelle Unternehmenumfasst. Darüber hinaus wird die Hi-Tech Zone den ersten Supermarktfür Hi-Tech-Dienste im Südwesten Chinas errichten. Hierbei wird sichan den Betriebsideen moderner Supermarkte orientiert, so dassHi-Tech-Dienste auf "Regalen" angeboten werden. Unternehmen könnenverschiedene wissenschaftliche Dienstleistungsprodukte ihrerNachfrage entsprechend "auswählen und kaufen", während ausländischeFirmen von ganzheitlichen Innovations- und Start-up-Dienstenprofitieren.Mit dem in zunehmendem Maße optimierten Industrieumfeld konnte dieChengdu Hi-Tech Zone immer mehr globale Talente für sich gewinnen.Robert Huber, Nobelpreisträger der Chemie, wurde kürzlich das Amt desehrenamtlichen Dekans des Tianfu International Nobel BiomedicineResearch Institute angeboten. Er ist nicht der ersteNobelpreisträger, der Interesse an der Hi-Tech Zone zeigte. Derzeithaben sechs Nobelpreisträger entschieden, sich zwecks der Einrichtungvon Forschungsinstituten in der Chengdu Hi-Tech Zone niederzulassen.Bei seiner Ankunft in Chengdu Tianfu International Bio-Town bemerkteProfessor Robert Huber: "Ich habe zahlreiche biomedizinischeIndustrieparks in Europa besucht, doch Chengdu Tianfu InternationalBio-Town hat sich zügiger als alle anderen entwickelt."Pressekontakt:Yin Xiuwan+86-130-9635-9612Original-Content von: Chengdu Hi-Tech Zone, übermittelt durch news aktuell