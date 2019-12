Chengdu Guibao Science: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Chengdu Guibao Science weist am 13.12.2019, 09:02 Uhr einen Kurs von 8.73 CNY an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chengdu Guibao Science einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chengdu Guibao Science jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Chengdu Guibao Science liegt mit einem Wert von 22,91 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 95 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 438,69. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Chengdu Guibao Science investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,22 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,47 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Guibao Science-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,71 CNY. Der letzte Schlusskurs (8,62 CNY) weicht somit +11,8 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 8,61 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,12 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Chengdu Guibao Science ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Chengdu Guibao Science-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.