Chemung Financial-Aktie: Geht es mit der Erholung voran?

Seit dem Absturz durch die Corona-Krise im März 2020 befindet sich der Kurs der Chemung Financial Aktie in der Erholung. Ende 2020 erreichte der Kurs ein neues Zwischenhoch bei 39,65 USD. Dieses bestätigte auch die Chikou Linie, welche einen Höchststand bildete. Von dort an wandert die Chikou Linie unter die Tekan Linie, was ein Verkaufssignal darstellt.