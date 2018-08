Chemtrade Logistics Income: Heikles Investment oder sichere Bank?

An der Börse Toronto schloss die Chemtrade Logistics Income-Aktie am 13.08.2018 mit dem Kurs von 14,84 CAD. Die Chemtrade Logistics Income-Aktie wird dem Segment "Commodity Chemikalien" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Chemtrade Logistics Income auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Chemtrade Logistics Income als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 2 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 18,39 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 23,94 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 14,84 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Chemtrade Logistics Income-RSI ist mit einer Ausprägung von 52,27 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 57,63, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Chemtrade Logistics Income gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 50,44 insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemicals", der 122,74 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".