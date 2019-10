Chemours: Jetzt wird’s richtig interessant

An der Heimatbörse New York notiert Chemours per 21.10.2019, 13:14 Uhr bei 15.08 USD. Chemours zählt zum Segment "Diversifizierte Chemikalien".

Die Aussichten für Chemours haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Chemours-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Chemours-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 33,19 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 119,06 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (15,15 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Chemours somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Chemours mit einem Wert von 3,92 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,89 , womit sich ein Abstand von 85 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 6,6 % ist Chemours im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,68 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,93 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.