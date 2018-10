Chemours: Erster Corporate Responsibility Commitment Bericht veröffentlicht

Wilmington, Delaware/USA (ots) - The Chemours Company ("Chemours")(NYSE: CC), ein weltweit tätiges Chemieunternehmen und einer derWeltmarktführer bei Titandioxid-Technologien, Fluorprodukten undanderen chemiebasierenden Lösungen hat seinen ersten CorporateResponsibility Commitment (CRC) Bericht veröffentlicht. DieserBericht unterstreicht die Verpflichtung des Unternehmens zurunternehmerischen Verantwortung - eine Erweiterung seinerWachstumsstrategie - durch zehn ehrgeizige Ziele, die bis 2030erreicht werden sollen. Sie betreffen die BereicheSicherheitsstandards, starke Gemeinschaften, verantwortungsvolleMitarbeiter, Klima, Wasserqualität, Abfälle, nachhaltige Produktesowie nachhaltige Lieferkette.Im Rahmen dieser Initiative zur sozialen Verantwortung hatChemours den UN Global Compact unterzeichnet, den weltweit größtenfreiwilligen Pakt für unternehmerisches Engagement undNachhaltigkeit. Damit gehört es zu einem von mehr als 8.000teilnehmenden Unternehmen, die sich verpflichtet haben,verantwortungsbewusst und im Einklang mit allgemein anerkanntenNachhaltigkeitsprinzipien zu handeln, Maßnahmen zu ergreifen, die zurVerbesserung der Gesellschaft beitragen, sich in den Regionen, indenen es tätig ist, zu engagieren und jährlich über die Fortschrittebei der Umsetzung zu berichten.Dazu Mark Vergnano, Präsident und CEO von Chemours: "Chemours istein leistungsorientiertes Unternehmen und hat sich zum Ziel gesetzt,die Chemie, die für unseren Alltag unerlässlich ist, soverantwortungsbewusst wie möglich zu machen. Wir haben bereitswichtige Schritte eingeleitet, um unsere bis 2030 gesteckten Ziele zuerreichen und werden regelmäßig über unsere Fortschritte berichten.Wir wollen ein neuartiges Chemieunternehmen für eine Welt werden, diemehr verlangt."Der komplette Bericht ist verfügbar unterwww.chemours.com/responsibility. "Dieser Bericht ist ein weitererBeweis dafür, dass soziale Verantwortung für Chemours nicht nur eineOption, sondern einfach richtig und wichtig ist. So sind wir und soarbeiten wir", so Paul Kirsch, Präsident des GeschäftsbereichsFluoroproducts von Chemours und Executive Sponsor dieser Initiative.Pressekontakt:MEDIENAlvenia ScarboroughSr. Director of Corporate Communications and Brand Marketing+1.302.773.4507media@chemours.comINVESTOR RELATIONSJonathan LockVP, Corporate Development and Investor Relations+1.302.773.2263investor@chemours.comOriginal-Content von: The Chemours Company, übermittelt durch news aktuell