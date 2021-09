ChemoCentryx Aktie: Warum handeln die Aktien von ChemoCentryx heute höher?

Der Partner von ChemoCentryx Inc.(NASDAQ:CCXI), Kissei Pharmaceutical Co Ltd, hat vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) die Zulassung für die Vermarktung von Tavneos (Avacopan) erhalten.

Avacopan ist ein oral zu verabreichender selektiver Komplement-5a-Rezeptor-Inhibitor in Japan zur Behandlung der mikroskopischen Polyangiitis und der Granulomatose mit Polyangiitis, Formen der ANCA-assoziierten Vaskulitis oder ANCA-Vaskulitis.

In anderen Ländern ist der PDUFA-Zieltermin für die Entscheidung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung