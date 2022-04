ChemoCentryx Aktie: Günstige Ergebnisse!

ChemoCentryx Inc (NASDAQ:CCXI) gab die Präsentation von präklinischen Daten und ersten pharmakokinetischen (PK) und pharmakodynamischen (PD) Daten aus der laufenden Phase-1-Studie zu CCX559 auf der Jahrestagung 2022 der American Association for Cancer Research (AACR) bekannt. Die präklinische Charakterisierung zeigte, dass CCX559 ein potenter PD-L1-Inhibitor ist, der die Bindung an PD-1 und CD80 blockiert und die PD-L1-Hemmung der T-Zell-Aktivierung verhindert. ChemoCentryx berichtete über… Hier weiterlesen