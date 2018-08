Chemnitzer Polizei bereitet sich auf Großdemo vor

CHEMNITZ (dts Nachrichtenagentur) - Die Polizei in Chemnitz bereitet sich auf die angekündigte Demo am Donnerstag vor und will diesmal ausreichend gerüstet sein. Neben der sächsischen Bereitschaftspolizei gebe es auch Unterstützung der Polizei aus Bayern, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und von der Bundespolizei, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Bereits ab Donnerstagnachmittag sei mit Einschränkungen und Behinderungen im Bereich des Stadions zu rechnen.

Dort will Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstagabend das sogenannte "Sachsengespräch" durchführen, eine Bürgersprechstunde, mit der Kretschmer zuvor schon in in allen Landkreisen Sachsens unterwegs war. "Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig lädt der Ministerpräsident alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, am offenen Ideen- und Gedankenaustausch im Stadion Chemnitz teilzunehmen", heißt es in der Einladung. Erwartet wird, dass mindestens mehrere Hundert, womöglich aber tausende linke und rechte Demonstranten vor dem Stadion aufeinandertreffen. Hintergrund ist ein Vorfall auf dem Chemnitzer Stadtfest am vergangenen Wochenende, bei dem ein 35-Jähriger erstochen und zwei weitere Männer im Alter von 33 und 38 Jahren schwer verletzt worden waren. Die genauen Umstände sind weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft beantragte allerdings mittlerweile Haftbefehle gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Iraker. Eine Kopie der Haftbefehle tauchte im Internet auf.

