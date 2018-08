Chemnitzer Konzert wird live im Fernsehen übertragen

CHEMNITZ (dts Nachrichtenagentur) - Das für Montag in Chemnitz geplante Konzert gegen Rechts wird vom Fernsehsender 3Sat übertragen. Das teilte der Sender am Freitag mit. An dem Konzert, das von der Chemnitzer Band Kraftklub initiiert wurde, nehmen unter anderen die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z, Marteria und Casper teil.

Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" werde live vor Ort sein und vom Geschehen berichten, hieß es. Unter dem Motto "Wir sind mehr" war das Konzert kurzfristig nach den Vorfällen in Chemnitz anberaumt worden. Auf einer Bürgerversammlung am Donnerstag hatte es auch kritische Stimmen gegeben. Als Sachsens Ministerpräsident auf der Veranstaltung sagte, dass er sich freue, dass Kraftklub am Montag ein Konzert in der Stadt spiele gab es massive Buhrufe aus dem Publikum, die Band wurde als "Linksradikale" beschimpft. Erst vor wenigen Monaten hatte Kretschmer selbst Kraftklub noch als "unmögliche linke Band" bezeichnet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur