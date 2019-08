Hamburg (ots) - In der Debatte um mögliche rechte Hetzjagden voreinem Jahr in Chemnitz gibt es nach Recherchen von NDR, WDR undSüddeutscher Zeitung neue Erkenntnisse. In einem vertraulichenBericht des Landeskriminalamtes Sachsen ist den Recherchen zufolgedokumentiert, dass Rechtsextreme selbst bei den Ausschreitungen inChemnitz den Begriff "Jagd" benutzten - noch bevor ganz Deutschlanddarüber debattierte. Ferner kommen die Ermittler des LKA zu demErgebnis, dass die Ausschreitungen von einer hohen"Gewaltbereitschaft gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten,Personen mit tatsächlichem oder scheinbarem Migrationshintergrund,politischen Gegnern sowie Journalisten" gekennzeichnet gewesen seien.In Chats, die offenbar von Handys bekannter Rechtsextremer aus demGroßraum Chemnitz stammen, sollen sich zahlreiche Formulierungen undDialoge finden, die sich als Verabredungen zu Gewalt gegen Migrantenund Prahlereien über eine angeblich erfolgreiche "Jagd" auf Ausländerdeuten lassen. Die Chats würden "die tatsächliche Umsetzung vonGewaltstraftaten gegen Ausländer" verdeutlichen, soll in demLKA-Bericht zu lesen sein. Die Mehrheit der Chats stammt vom 26. und28. August 2018. Es gebe schon "übelst aufs Maul hier", soll einerder Demonstrationsteilnehmer am Nachmittag des 26.8.2018 geschriebenhaben, und dass er "Bock" hätte, "Kanacken zu boxen".Die Planungen einiger Demonstrationsteilnehmer, die das LKASachsen anhand der Chats rekonstruieren konnte, seien "nicht auf dieDurchführung einer friedlichen Demonstration gerichtet", so derBericht der Ermittler. Das LKA war auf die Chats bei den Ermittlungengegen die mutmaßliche Terrorgruppe Revolution Chemnitz gestoßen.Diese soll für den Tag der Deutschen Einheit 2018 einen Anschlag inBerlin geplant haben und zeigte sich dabei zu massiver Gewalt bereit.Der Generalbundesanwalt hat gegen sieben Mitglieder der TerrorgruppeAnklage erhoben und wirft ihnen schwere staatsgefährdende Straftatenund die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. EinProzessauftakt im Herbst wird erwartet. Die Verteidiger dermutmaßlich am Chat Beteiligten wollen sich auf Anfrage zu denVorwürfen nicht äußern.Bereits bei den Demonstrationen am Todestag von Daniel H. warenTeile der Gruppe um den mutmaßlichen Rädelsführer Christian K. inChemnitz unterwegs. Er selbst soll am Nachmittag des 26. Augustversucht haben, weitere Rechtsextreme für die Demonstration zumobilisieren. Einem Chatpartner soll er um 18:21 Uhr mitgeteilthaben, er wisse noch nicht, wie es weiterginge und dass er keineInformation habe, "ob noch eine Jagd ist". In einem anderen Chat solles heißen, man glaube nicht, dass es "irgendwo Kanacken Schlachtengeben wird". Das würde "ein massiver Auflauf, wenn überhaupt". Späterschreibt Christian K., er hätte eine neue Information erhalten:"Heute Nacht, definitiv, eskaliert es."An den darauffolgenden Tagen sollen die stadtbekanntenRechtsextremen außerdem damit angegeben haben, dass sie tatsächlicherfolgreich Jagd auf vermeintliche Migranten gemacht hätten. So sollChristian K. in einem Chat am 28.8. nach der Demo gegenüber einemBekannten damit angegeben haben, dass es ihm gut gehe, aber dem "neuZugewanderten" nicht, den er "erwischt" habe. Am Abend gegen 21 Uhrsoll er demselben Bekannten geschrieben haben, er sei in der Nähe desZentrums, weil er dort "Kanacken mit Messern" vermute und hoffe, dasser vielleicht so noch Mal "einen erwische wie gestern". Nach einerweiteren Demonstration am Dienstag, 28. August, soll ein andererDemonstrationsteilnehmer und späteres mutmaßliches Mitglied derGruppe Revolution Chemnitz, Sten E., damit angegeben haben, dass ermit einem Freund nach der Demonstration an der Zentralhaltestelle"drei Kanacken, drei Rotzer" "weggeklatscht" hätte. Die drei Männerhätten angeblich Messer in der Hand gehabt.Das LKA Sachsen teilte auf Anfrage mit, dass die Ermittlungen inAbstimmung mit der Bundesanwaltschaft geführt würden. Gegen ChristianK. wird wegen der mutmaßlichen Übergriffe, die im Chat beschriebenwerden, bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen des Verdachts derKörperverletzung ermittelt. Andere Sachverhalte seien auspolizeilicher Sicht noch zu vage, um ein Ermittlungsverfahreneinzuleiten. Ob noch weitere Anzeigen erfolgen sollen, sei noch"Gegenstand der laufenden Abstimmungen" mit dem Generalbundesanwaltund der Staatsanwaltschaft Chemnitz.Im Mittelpunkt einer erhitzten Debatte stand vor einem Jahr nachdem Tod eines Deutschen in Chemnitz vor allem ein Video von denersten Demonstrationen am 26. August. Zunächst war es im Internetverbreitet worden, dann auch von Medien. Es zeigte eine angebliche"Menschenjagd in Chemnitz". Die prominenteste Gegenstimme zu dieserDeutung kam vom damaligen Präsidenten des Bundesamts fürVerfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Er hatte sich in einemInterview skeptisch gezeigt, ob es solche Hetzjagden von Rechtentatsächlich gegeben hatte. "Es liegen dem Verfassungsschutz keinebelastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagdenstattgefunden haben". Dabei bezog er sich maßgeblich auf den erstenDemonstrationstag und das Video. Der Bild-Zeitung sagte er, es"sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielteFalschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit vomMord in Chemnitz abzulenken."Hans-Georg Maaßen wurde von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung überden Inhalt der neuen Recherchen informiert. In einem Interview kommtMaaßen zu keiner eindeutigen Beurteilung, fordert aber Konsequenzenfür die Verfasser der Chats. Es sei zwar von Jagd gesprochen worden,"aber ich weiß nicht, ob eine Person einer anderen Person odereinzeln anderen Personen nur nachgestellt hatte. Insoweit wäre es fürmich nicht diese Hetzjagd", so Maaßen am Freitag am Rande einerVeranstaltung im sächsischen Plauen. Hetzjagden sieht er nach wie vornicht belegt, zumindest nicht am ersten Demonstrationstag und in demprominenten Video. Er räumt aber ein, dass er vor einer Einschätzungseine Fachabteilung und Polizeibehörden konsultiert hätte, wären ihmdiese Chats bekannt gewesen. "Das wäre natürlich in die Bewertungeingeflossen und ich hätte so etwas nicht ohne eine Bewertung derzuständigen Kollegen abgegeben", so Maaßen.Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wolltesich auf Anfrage nicht zum Inhalt der Chats und seiner heutigen Sichtauf die Hetzjagddebatte äußern. NDR, WDR und SZ hatten ihn mit demInhalt ihrer Recherchen konfrontiert. In seiner allgemein gehaltenen
Antwort heißt es, Hass auf politisch Andersdenkende hätten keinen
Platz in unserer Gesellschaft.
Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in Chemnitz im vergangenen
Jahr wurden Stand Ende Juli den Recherchen von NDR, WDR und SZ
zufolge insgesamt 267 Verfahren mit insgesamt 196 ermittelten
Tatverdächtigen geführt, davon gelten 138 Fälle als politisch rechts
motiviert. Bei den erfassten Delikten handelt es sich hauptsächlich
um Körperverletzungen, Verstöße gegen das sächsische
Versammlungsgesetz und das Verwenden von Kennzeichen
verfassungswidriger Organisationen. Es sind bereits 27 Urteile
ergangen.