"Chemnitz - Ein Jahr danach": MDR stellt Publikumsdialog zur Doku-Preview nach Absagen neu auf

Leipzig (ots) - Der MDR stellt seinen Publikumsdialog zur Previewder Doku "Chemnitz - Ein Jahr danach" neu auf und bietet eineGesprächsrunde mit Machern des Films sowie Programmverantwortlichenan. Nach verschiedenen Absagen, u. a. der ChemnitzerOberbürgermeisterin Barbara Ludwig, war die vom MDR gewollteKonstellation aus Sicht des Senders nicht mehr sinnvoll umzusetzen.Ursprünglich hatte der MDR auf ein Podium mit verschiedenenProtagonisten und Gesprächspartnern gesetzt, um die gesamteBandbreite des Films aus verschiedenen Perspektiven zu spiegeln.Zugesagt für die Diskussionsrunde hatten neben OberbürgermeisterinBarbara Ludwig (SPD) Professorin Olfa Kanoun (TU Chemnitz),MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi, Margarete Rödel (GrüneJugend) sowie Arthur Österle (AfD)."Wir haben natürlich die kontroverse Debatte um die Besetzung desPodiums verfolgt und auch als wichtige Diskussion wahrgenommen", soWolf-Dieter Jacobi. "Wir bedauern die Absagen sehr, da wir gern denbreiten Dialog geführt hätten". Der MDR wird aber an dem Austauschmit dem Publikum festhalten: Die Preview des Films findet wievorgesehen am 22. August in Chemnitz statt. Im Anschluss kann dasPublikum mit Machern und Verantwortlichen des MDR über den Filmdiskutieren.Die Doku "Chemnitz - Ein Jahr danach" geht der Frage nach, wiesich das Leben für die Menschen in der Stadt nach den umstrittenenVorfällen und der Medienberichterstattung Ende August 2018 veränderthat. Der Film lässt Menschen aus verschiedensten Lebenswelten zu Wortkommen und zeigt ihren Alltag. Ausgestrahlt wird die Doku im Erstenam 26. August um 22.45 Uhr.Pressekontakt:Susanne Odenthal, Abteilungsleiterin Presse und Information,Tel. (0341) 300 6455 bzw. presse@mdr.de.Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell