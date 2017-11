Bruchsal (ots) -Wie Schüler Tablets und Notebooks im Unterricht einsetzen können,welche spannenden Berufe sie in der chemischen Industrie lernenkönnen - und mit welchen neuen Kunststoffen sie in Zukunft arbeitenwerden: Das alles waren Themen auf dem Lehrerkongress der Chemie amDonnerstag in Bruchsal. 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganzBaden-Württemberg informierten sich einen Tag lang über aktuelleEntwicklungen. Die Pädagogen diskutierten zum Beispiel über neueEnergiesysteme oder lernten spannende Schülerversuche zuLeuchteffekten kennen.Volker Schebesta, Staatssekretär im baden-württembergischenKultusministerium, unterstrich die Bedeutung einer gutennaturwissenschaftlichen Bildung in seinem Grußwort: "Diemathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer zu stärken ist einewichtige Priorität der Landesregierung. Dies zeigt sichbeispielsweise bei der aktuellen Neuausrichtung der gymnasialenOberstufe. Zusammen mit der Stärkung der beruflichen Orientierung inden Bildungsplänen für alle weiterführenden Schularten erwerben dieSchülerinnen und Schüler nicht nur theoretische Kenntnisse, sondernerhalten auch praktische Einblicke in spannende undverantwortungsvolle Berufsfelder. So erleben sie auch, welche Chancenund Möglichkeiten sich hinter dem Schulfach Chemie verbergen - unddas sind einige!"Er zeichnete zwei engagierte Pädagogen mit dem Preis"Experimentieren - Begeistern - Vernetzen" aus: Manfred Brenner undDr. Marianne Rädle. Beide haben sich langjährig um die Organisationdes Wettbewerbs "Jugend forscht" verdient gemacht. Brenner und Dr.Rädle leiten den Wettbewerb in Baden-Württemberg seit mehr als achtJahren. Die Oberstudienrätin am Gymnasium Balingen und derOberstudienrat an der Gewerblichen Schule Tübingen haben darüberhinaus in vielfältiger Art und Weise Jugendliche fürNaturwissenschaften begeistert.Für die chemische Industrie sprach Peter Dettelmann, Vorsitzenderdes Verbandes der Chemischen Industrie in Baden-Württemberg. Er gingbesonders auf den seit einem Jahr geltenden neuen Bildungsplan ein.Er unterstrich die Einschätzung von Staatssekretär Schebesta, dassdamit die Naturwissenschaften gestärkt wurden. Allerdings siehtDettelmann Handlungsbedarf bei der Versorgung mit Fachlehrern, geradein der Chemie. Hier sind zahlreiche fachfremd unterrichtendeLehrerinnen und Lehrer im Einsatz. "Sie sind hoch engagiert. Und wirwürden dieses Engagement gerne, auch durch Weiterbildungen gemeinsammit dem Kultusministerium, unterstützen," so Dettelmann. Dann könnedie wichtige praktische Arbeit im Unterricht gesichert werden.Die Chemie-Verbände Baden-Württemberg laden jedes Jahr zumLehrerkongress der chemischen Industrie ein. Das Ziel derVeranstaltung im Rahmen des "Dialog Schule - Chemie" ist, über diePädagogen das Interesse von Kindern und Jugendlichen anNaturwissenschaften zu wecken. Zudem stellt die Branche, die derzeitin ihren 450 Unternehmen im Land 3.500 junge Menschen ausbildet, dieBerufschancen in den meist mittelständischen Ausbildungsbetriebendar.Zum Dialog Schule - ChemieMit dem Dialog Schule - Chemie (DSC) unterstützen dieChemie-Verbände seit 1991 Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten inBaden-Württemberg mit Informationen, Materialien und Veranstaltungen.Zudem erhalten sie - über den Fonds der Chemischen Industrie -Förderungen aus dem Programm Schulpartnerschaft Chemie. Es werdenbeispielsweise Fortbildungen zu unterrichtsnahen Themen ebenso wiezum sicheren Experimentieren angeboten. Aktuelle Periodensysteme oderExperimentieranleitungen als Hefte oder Bücher stellt der DSC zurVerfügung. Außerdem werden Referenten für Fachvorträge in Schulenvermittelt oder Kontakte für Exkursionen hergestellt. Pro Jahr nehmenmehr als 750 Pädagogen das Angebot des DSC in Anspruch.Zu den Chemie-Verbänden Baden-WürttembergUnter dem Dach der Chemie-Verbände Baden-Württemberg arbeitenmehrere Verbände mit Sitz in Baden-Baden zusammen. Es handelt sichdabei um · den tarif- und sozialpolitisch tätigen ArbeitgeberverbandChemie Baden-Württemberg e.V. (agvChemie) · denwirtschaftspolitischen Verband der Chemischen Industrie e.V.,Landesverband Baden-Württemberg (VCI).Der VCI hat in Baden-Württemberg zwei eigenständige Fachverbände:· den Landesverband Baden-Württemberg des Bundesverbandes derPharmazeutischen Industrie e.V. (BPI), und · die BezirksgruppeBaden-Württemberg des Verbandes der deutschen Lack- undDruckfarbenindustrie e.V. (VdL).In diesen Verbänden sind derzeit insgesamt 444Mitgliedsunternehmen mit 107.000 Beschäftigten organisiert. DerJahresumsatz betrug 2016 ca. 38,1 Milliarden Euro. Die größtenTeilbranchen sind Pharma (35 Prozent), Lacke, Farben und Bautenschutz(12 Prozent) sowie Körperpflege und Waschmittel (9 Prozent). Derzeitbilden die Unternehmen etwa 3.500 Jugendliche aus.