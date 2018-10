Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Frankfurt/Main (ots) - Der Verband der Chemischen Industrie (VCI)ist der "Allianz für Weltoffenheit" als Partner beigetreten. Der VCIunterstützt die Kampagne dieser Initiative mit dem Motto "Deutschland#vereint" mit 100.000 Euro. Der Chemieverband will so stellvertretendfür die gesamte Branche dazu beitragen, dass die gemeinsame Botschaftfür Vielfalt, Toleranz und ein demokratisches und weltoffenesDeutschland möglichst breit in die Gesellschaft getragen wird.Der Präsident des VCI, Hans Van Bylen, begründet das finanzielleEngagement der Branche in der Allianz: "Die deutsche Chemie ist vonWeltoffenheit und Vielfalt geprägt. Deshalb unterstützen wir dieAllianz und ihre Kampagne. Gemeinsam werben wir fürgesellschaftlichen Zusammenhalt über alle kulturellen, religiösen undsozialen Unterschiede hinweg."Die Kampagne "Deutschland #vereint", die von Arbeitgebern,Gewerkschaften, kirchlichen Einrichtungen und weiterenNon-Profit-Organisationen ins Leben gerufen worden ist, setzt sichfür Werte und eine Haltung ein, für die auch Deutschlands drittgrößteBranche steht. In den großen, global tätigen Unternehmen derchemisch-pharmazeutischen Industrie sind an deutschen StandortenMitarbeiter aus bis zu 70 verschiedenen Ländern beschäftigt. Sierepräsentieren eine große religiöse und soziokulturelle Vielfalt.Informationen zur Kampagne der Allianz für Weltoffenheit imInternet: www.deutschland-vereint.deDer VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmenausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichender Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht fürmehr als 90 Prozent der deutschen Chemie Die Branche setzte 2017 über195 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000 MitarbeiterPressekontakt:Pressestelle des VCIE-Mail:presse@vci.deOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell