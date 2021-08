Chemiepark-Explosion in Leverkusen trifft Versicherer Talanx

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Explosion in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage in Leverkusen dürfte den zu Talanx gehörenden Industrieversicherer HDI etwa 50 Millionen Euro kosten.



Der Schaden durch die heftige Detonation in dem Chemiepark werde im dritten Quartal voraussichtlich mit einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag zu Buche schlagen, erklärte Talanx-Finanzchef Jan Wicke am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Der Chempark-Betreiber Currenta ist ihm zufolge bei HDI versichert.

Bei dem Unglück Ende Juli sind mindestens sechs Menschen ums Leben bekommen. 31 wurden nach Angaben des Betreibers verletzt. Ein Mensch wurde zuletzt noch vermisst./stw/jha/