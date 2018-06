Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH beteiligt sich an NexWafe GmbH

Bitterfeld (ots) - Die Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH (CPG),Standortbetreiberin des gleichnamigen Chemieparks, beteiligt sich ander NexWafe GmbH. NexWafe ist ein Spin-off des Fraunhofer ISE, dasmit seiner bahnbrechenden Technologie die Herstellung vonSiliziumwafern für Photovoltaik revolutioniert. Die Beteiligung derCPG erfolgte pari passu zu der von NexWafe im Dezember 2017erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde, in der sich unter derLeitung von Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV) der Green GatewayFund 2 und der bestehende Investor Lynwood (Schweiz) AG beteiligten.NexWafe plant in enger Kooperation mit der im Chemiepark ansässigenSilicon Products Bitterfeld GmbH & Co. KG (SPB) die weltweit ersteFabrik zur Herstellung von epitaktisch gewachsenen Siliziumwafern aufdem Firmengelände der SPB in Bitterfeld zu errichten.Dr. Stefan Reber, CEO von NexWafe, sagt dazu: " Wir sehen inBitterfeld die idealen Rahmenbedingungen für den Bau unsererFertigung und freuen uns, mit dem Chemiepark und Silicon Productszwei starke Partner gefunden zu haben, die unsere Vision teilen unduns tatkräftig unterstützen können.Dr. Friedrich Schaaff und Dr. Hilmar Tiefel, Geschäftsführer undGesellschafter der Silicon Products, unterstreichen: Gemeinsam mitNexWafe werden wir die Waferfertigung revolutionieren. Unsere Firmenergänzen sich perfekt. NexWafe hat das Know How im Bereich derepitaktischen Waferherstellung. Wir bringen unsere Erfahrungen im Bauund Betrieb der benötigten Chemieanlagen und auf dem Gebiet derSolarindustrie ein."NexWafe hat uns durch mehrere Faktoren überzeugt", sagt PatriceHeine, einer von zwei Geschäftsführern der ChemieparkBitterrfeld-Wolfen GmbH. "Die Technologie hat durch dieProzessinnovation einen sehr spannenden Kostenvorteil. Gleichzeitighaben die Kerfless-Wafer hervorragende Produkteigenschaften. Sokönnen sie als drop-in replacement in einem global starkexpandierenden Markt vermarktet werden." Über die für einenChemiepark-Betreiber ungewöhnliche Beteiligung an einem Startup sagtHeine: "Im Rahmen unserer Standortvermarktung analysieren wir ständigunseren Stoffverbund und dazu passende neue Ansiedlungen, bei der dieChemie stimmt. Durch die Möglichkeit, hochreine Chlorsilane durchRohrleitungen "over-the fence" zu beziehen, passt unser Stoffverbundideal zu der Technologie von NexWafe. Mit unserem Investment wollenwir auch unseren Anspruch als Standort unterstreichen, die Nummer 1für Startups und KMUs rund um smart materials und cleantech wieBatterie- und Kondensatormaterialien oder eben Solarwafern sein."Über NexWafe GmbHDie NexWafe GmbH mit Sitz in Freiburg (Deutschland) beliefertSolarzellenhersteller mit monokristallinen Siliziumwafern besterQualität, die vollständig kompatibel mit den Standardprozessen derZell- und Modulherstellung sind. Bei dem bahnbrechendenEpiWafer-Verfahren werden kristalline Siliziumschichten auf einemSaat-Wafer gewachsen und anschließend ohne Sägeverlust zu einemfreistehenden Wafer beliebiger Dicke abgelöst.Über Silicon Products Bitterfeld GmbH & Co. KG (SPB)Die Silicon Products Bitterfeld GmbH & Co. KG gehört zur SiliconProducts Gruppe. SPB betreibt im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen einechemisch-thermische Produktionsanlage zur Herstellung von Siliziumund verwandten Produkten aus Chlorsilanen und verfügt überlangjährige Erfahrungen und technologisches Know-how u. a. in derProduktion von Silizium für den Photovoltaik- und denHalbleitermarkt.Über Chemiepark Bitterfeld-WolfenMit seinen 1.200 Hektar ist der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen,zwischen Berlin und Leipzig gelegen, eines der größten Areale fürChemieindustrie in Mitteleuropa. Der Standort bietet für Ansiedlungenbeste Voraussetzungen: 120 Hektar baureife Grundstücke inverschiedenen Größen, alle erforderlichen Ressourcen, verschiedeneEnergieträger und chemische Rohstoffe sowie erfahrene Arbeitskräfte.Das Profil des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen ist heute geprägt durchdie Chlor-, Phosphor-, Farbstoff-, Pharma-, Fein- undHightech-Chemie. Über 360 Unternehmen stellen ein breites Spektrum anLieferanten, Dienstleistern und potenziellen Partnern dar. DasTechnologie und Gründerzentrum im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen bietetzudem Startups beste Startbedingungen in die Produktion mit Laborenund Produktionsflächen für Pilotanlagen. Die ChemieparkBitterfeld-Wolfen GmbH ist Teil der GELSENWASSER-Gruppe. Mehr unterwww.chemiepark.dePressekontakt:Weitere Informationen zu NexWafe: http://www.nexwafe.comAnsprechpartner: NexWafe GmbH Telefon +49-761-7661-18600,info@nexwafe.comOriginal-Content von: NexWafe GmbH, übermittelt durch news aktuell