Chemieindustrie verliert weiter an Fahrt / VCI-Quartalsbericht 3/2018 zur wirtschaftlichen Lage der Branche (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - +++ Produktion steigt im Vergleich zum Vorquartal um 0,3Prozent +++ Chemieprodukte verteuern sich um 1,1 Prozent +++ Branchenumsatz legtinsgesamt um 1,7 Prozent zu +++ Ausblick: Immer stärkere Bremsspuren in derWirtschaft sichtbarDie chemisch-pharmazeutische Industrie ist im dritten Quartal 2018 kaumgewachsen. Rechnet man die boomende Pharmaproduktion heraus, musste Deutschlandsdrittgrößte Industriebranche ihre Produktion sogar drosseln. Das geht aus demaktuellen Quartalsbericht hervor, den der Verband der Chemischen Industrie (VCI)veröffentlicht hat. Die Chemiesparten bekamen demnach die schwächer werdendeIndustriekonjunktur in Deutschland und Europa zu spüren. Einige wichtigeKundenbranchen, wie die Automobilindustrie und die Kunststoffverarbeiter, fuhrenihre Produktion im dritten Quartal deutlich zurück. Allerdings legten danksteigender Preise die Umsätze in nahezu allen Chemiesparten zu, sodass dieChemieunternehmen mit ihrer aktuellen Geschäftslage überwiegend noch zufriedensind. Die Erwartungen für die Zukunft trüben sich aber ein.VCI-Präsident Hans Van Bylen sagt zur Lage der chemisch-pharmazeutischenIndustrie: "In der deutschen und europäischen Wirtschaft werden immer stärkereBremsspuren sichtbar. Die Nachfrage unserer Kunden nach Chemieprodukten wirdschwächer. Die zunehmenden Risiken, wie die Eskalation des Handelsstreitszwischen den USA und China sowie der Brexit, sorgen für steigendeVerunsicherung."PrognoseDer VCI rechnet für 2018 weiterhin mit einem Zuwachs der deutschenChemieproduktion von 3,5 Prozent. Die Chemikalienpreise steigen voraussichtlichum 1,5 Prozent, sodass der Branchenumsatz um 4,5 Prozent auf 204 Milliarden Eurozulegt.ProduktionDie Chemieproduktion ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,3Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich betrug das Wachstum 2,4 Prozent. DieKapazitätsauslastung der Chemieanlagen war von Juli bis September weiter gut undlag bei knapp 85 Prozent.ErzeugerpreiseAufgrund steigender Rohstoffkosten zogen die Erzeugerpreise im dritten Quartal2018 um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal an. Im Vergleich zum Vorjahr betrugdas Plus sogar 2,6 Prozent.UmsatzDie Preisentwicklung bei Chemieprodukten sorgte dafür, dass auch derBranchenumsatz im dritten Quartal 2018 zulegen konnte. Im Vergleich zumVorquartal stiegen die Erlöse der Unternehmen um 1,7 Prozent und gegenüber demVorjahr um 3,4 Prozent. Das Auslandsgeschäft wuchs stärker als die Verkäufe imInland.BeschäftigungDie Zahl der Arbeitsplätze in der Chemie ist im dritten Quartal 2018 gestiegen.Die Branche beschäftigt derzeit 459.700 Mitarbeiter. Im Vergleich zum Vorjahrlegte die Beschäftigung damit um 1,5 Prozent zu.HinweisDen vollständigen VCI-Quartalsbericht 3/2018 gibt es auf www.vci.de imPressebereich zum Download.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt die wirtschaftspolitischenInteressen von rund 1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschenTochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderenBereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht fürmehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017 über 195Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000 Mitarbeiter.