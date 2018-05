Chemieindustrie gut ins Jahr gestartet - Bericht des VCI zur wirtschaftlichen Lage der Branche im 1. Quartal 2018

Frankfurt/Main (ots) -- Branchenproduktion steigt im Vergleich zum Vorquartal um 1,6Prozent- Chemikalienpreise legen 0,9 Prozent zu- Branchenumsatz bleibt gegenüber dem starken Vorquartal stabil- Prognose: Aufwärtstrend setzt sich trotz zunehmender RisikenfortDer Jahresauftakt 2018 ist für die chemisch-pharmazeutischeIndustrie erfolgreich verlaufen. Das geht aus dem aktuellenQuartalsbericht hervor, den der Verband der Chemischen Industrie(VCI) veröffentlicht hat. Deutschlands drittgrößte Branche konntedemnach im ersten Quartal an die positive Entwicklung des Vorjahresanknüpfen. Sowohl die Produktion als auch die Preise legten nocheinmal zu. Die Nachfrage nach Chemikalien in der deutschen Industriewar weiterhin groß. Noch besser entwickelten sich die Exporte.Insbesondere in Europa, dem wichtigsten Auslandsmarkt der Branche,liefen die Geschäfte gut. Trotzdem sehen die Chemieunternehmen denweiteren Konjunkturverlauf nicht mehr ganz so optimistisch wie zumJahreswechsel. Der Grund sind politische Unsicherheiten mitpotenziell großer Tragweite wie etwa globale Handelskonflikte, derunklare Ausgang der Brexit-Verhandlungen oder die Krisenherde imNahen Osten.VCI-Präsident Kurt Bock sagt zur Lage derchemisch-pharmazeutischen Industrie: "Bei unseren Unternehmenüberwiegt nach wie vor die Zuversicht, dass sich der Aufwärtstrend imChemiegeschäft in diesem Jahr fortsetzen wird. Allerdings haben diekonjunkturellen Risiken zugenommen. Dennoch rechnet aktuell niemandin der Branche mit einem Rückschlag."PrognoseDer VCI geht weiter davon aus, dass die deutsche Chemieproduktion2018 um 3,5 Prozent steigen wird. Bei anziehenden Preisen (+1,0Prozent) wird sich der Branchenumsatz voraussichtlich um 4,5 Prozentauf rund 204 Milliarden Euro erhöhen.ProduktionDie Chemieproduktion konnte im ersten Quartal 2018 im Vergleichzum Vorquartal um 1,6 Prozent zulegen. Im Vorjahresvergleich stelltendie Unternehmen 6,7 Prozent mehr Chemieerzeugnisse her.ErzeugerpreiseDie Chemikalienpreise sind von Januar bis März 2018 erneutgestiegen. Im Vergleich zum Vorquartal verteuerten sichChemieprodukte um 0,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahreszeitraumbeträgt der Anstieg 1,4 Prozent.UmsatzGrößere Produktionsmengen und höhere Preise führten bei denChemieunternehmen im ersten Quartal zu hohen Umsätzen. Während dieErlöse im Vergleich zum starken Vorquartal konstant bei 51,1Milliarden Euro blieben, wurde das Vorjahresquartal mit 5,7 Prozentdeutlich übertroffen.BeschäftigungWegen der guten Wirtschaftslage haben die Chemieunternehmen imersten Quartal 2018 mehr Mitarbeiter eingestellt. Die Branche hataktuell 455.000 Beschäftigte. Das sind 0,5 Prozent mehr als vor einemJahr.HinweisDen vollständigen VCI-Quartalsbericht 01/2018 finden Sie unterwww.vci.de im Pressebereich zum Download.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt diewirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschenChemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen derWirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehrals 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017 über 195Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000 Mitarbeiter.Kontakt:VCI-Pressestelle, Telefon: 069 2556-1496, E-Mail: presse@vci.de,http://twitter.com/chemieverband,http://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell