Chemieindustrie: M&A Markt bricht um ein Drittel ein (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Unternehmen fürchten schwächelnde Konjunktur und setzen aufregionale Expansion statt auf weltweite Größe."Chinas gedrosseltes Wachstum, eskalierende Risiken für Handelskriege und derungelöste Brexit trüben den Appetit für Transaktionen in der Chemieindustrie. Indiesem Umfeld sehen Führungskräfte nach den Megadeals der vergangenen Jahre indem ausbleibendem Weltwirtschaftswachstum das größte Hindernis für Fusionen oderÜbernahmen", so Thomas Rings, Chemieexperte und Partner bei derUnternehmensberatung A.T. Kearney.Nach den Megadeals der vergangenen Jahre sind Anzahl und Volumen derTransaktionen unter Chemiefirmen deutlich zurückgegangen, wie der M&A Report2019 für die Chemieindustrie von A.T. Kearney zeigt. Der Wert der nochausstehenden Deals ist auf 67 Prozent des Vorjahres abgestürzt, wobei der größteAnteil auf Megadeals wie Bayers Übernahme von Monsanto und dieLinde-Praxair-Fusion entfällt. Der Wert der angekündigten Deals hat sich 2018 um18 Prozent reduziert, während die Anzahl angekündigter Deals um 11 Prozentgesunken ist und damit 10 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahreliegt.Der "M&A Chemicals Report 2019" gibt einen Rückblick und einen Ausblick aufTransaktionen in der Chemieindustrie. Er stützt sich auf Untersuchungenabgeschlossener und angekündigter Deals und eine Umfrage von weltweit mehr als100 Führungskräften aus Industrie, Investment Banking und Private EquityHäusern.Eine Mehrheit glaubt, dass die weltweiten M&A Aktivitäten trotz der kriselndenWeltwirtschaft zunehmen oder sich zumindest auf dem Niveau der vergangenen Jahrestabilisieren werden. 39 Prozent der Führungskräfte gehen von einer Zunahme derM&A- Aktivitäten aus, 41 Prozent von einer Stabilisierung auf hohem Niveau.Verglichen mit dem vergangenen Jahr ist die Skepsis der Führungskräfte größergeworden: Fast 50 Prozent der Führungskräfte schätzen, dass das weltweitzurückgehende Wachstum die M&A Aktivitäten der Industrie bremsen wird.Geographisch ist mit einer weiteren Verschiebung der Deals in die Richtung vonSchwellenländern wie China und Mittlerer Osten zu rechnen. "Der Hunger auflokale Konsolidierung wie auch Downstream-Erweiterungen in China und imMittleren Osten treiben M&A in den Schwellenländern voran", so Thomas Rings.Die M&A Landschaft erlebt auch einen Wechsel bei den Investoren: In denvergangenen Jahren bestimmten strategische Einkäufer das Feld und ließen PrivateEquity nur wenig Raum. Mit einem Finanzinvestor-Anteil von fast 30 Prozent anden weltweiten Deals im Jahr 2018 gegenüber nur sieben Prozent 2016 zeichnetsich eine Trendwende ab. "Private Equity-Investoren haben in 2018 einenbedeutenden Anteil des M&A Markts dazu gewonnen, so dass der Anteil vonFinanzinvestoren wieder auf dem Niveau von 2016 vor der Mega-Merger-Welleangekommen ist", so Evelyn Hartinger, Principal bei A.T. Kearney. Und auch dieMotive für Fusionen und Akquisitionen ändern sich: Waren bislang Konsolidierungund Größe die wichtigsten Gründe, sind es nun regionale Expansion undErweiterung des Produkt- und Serviceportfolios."Nach der heißen Phase der Megadeals, in Deutschland geprägt von BayersÜbernahme von Monsanto und Lindes Fusion mit dem US-Konzern Praxair, sehen wirnun verbleibende Deals, die kartellrechtlichen Verkaufsverpflichtungen folgenwie die Akquisition weiter Teile des Bayer Saatgut- und Pflanzenschutzportfoliosdurch BASF oder die Übernahme der Linde Assets in den USA und Südamerika durchdie Messer Group", so Rings. Ausländische Investoren waren in Deutschlandzuletzt zurückhaltend. Neben der im Sommer 2019 angekündigten EUR 1,1 Mrd.großen Investition der japanischen DIC Corporation in BASF Pigmentgeschäft,fokussierten sich ausländische Käufer auf gezielte Investitionen in denMittelstand. Rings empfiehlt: "Angesichts der vorherrschenden Transaktions-Typenund eines gesteigerten Drucks, Synergien zu realisieren, um die hohenMarktpreise zu rechtfertigen, müssen Unternehmen Synergien auf breiter Basisrealisieren und dabei nicht nur auf Kosten, sondern auch auf Top-Line Synergienzielen."Für weitere Informationen finden Sie die Studie hier: http://ots.de/bWExcV